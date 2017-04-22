Дворкович: отказ от трудовых книжек произойдет после запуска ФНС единого реестра

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что полный отказ от трудовых книжек произойдет, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) запустит единый реестр.

«Это уже не прорывная идея. Очевидно, что это практически уже произошло в реальности, но в законодательстве мы еще цепляемся зачем-то. От печатей юрлиц мы уже фактически ушли, также от трудовых книжек уйдем, я думаю, по мере завершения работы над единым реестром, который ФНС делает сейчас по всем лицам фактически», — сказал Дворкович.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что социальный блок правительства готовит перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки.