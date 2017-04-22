Дворкович поддержал идею о плановом медобследовании сотрудников

Вице-премьер России Аркадий Дворкович поддержал идею о плановом медицинском обследовании сотрудников. Об этом он заявил на итоговой пленарной сессии Красноярского экономического форума.

«Что касается того, чтобы не пускать на работу, если человек не проверил здоровье, то поддерживаю полностью. Причем от места работы это особо не должно зависеть. Это должно быть и на предприятиях “Росатома”, и в Министерстве экономического развития, и на спортивной площадке», — сказал Дворкович.

На форуме было предложено не допускать сотрудников к работе без планового медобследования. Был приведен пример «Росатома», где пропуск сотрудника перестает действовать, если он не проверил здоровье.