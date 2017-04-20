Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки

Социальный блок правительства России готовит перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Она уточнила, что соответствующие предложения будут сформулированы уже в этом году, а сам переход с бумажной версии на электронную будет плавным.

Ранее предправления Сбербанка Герман Греф раскритиковал бумажные трудовые книжки, которые нужно заполнять от руки. «У нас сегодня тратятся сотни тысяч человеко-часов на заполнение трудовой книжки, обязательно синей ручкой с синей печатью, чтобы от руки была заполнена, – посетовал он. – При этом если ты ее нечаянно утерял, нужно громадное количество организаций обежать, а их давно, может быть, уже не существует, а пенсию как-то начислять надо».