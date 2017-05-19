Минтруд и Сбербанк запустят пилотный проект по введению электронных трудовых книжек

Минтруд совместно со Сбербанком планирует запустить пилотный проект по созданию электронных трудовых книжек. «В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив - переход с бумажного кадрового документооборота на электронный», – цитирует пресс-служба слова министра труда Максима Топилина, который в настоящее время находится в Германии на встрече министров труда и занятости стран G20.

По мнению министерства, электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей. Кроме того, возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда, полагают в ведомстве. «Здесь требуется найти не только технологические решения, но и правовые. Планируем провести пилотный проект на базе Сбербанка России», – добавил Топилин.