Зарплаты 3 млн россиян ушли в «конверты» за год

Доля работников, получающих зарплату «в конвертах», выросла в России за последний год до 44,8% с 40,3%, или более чем на 3 млн человек, - до 33 млн человек, следует из доклада Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС.

«По данным исследования 2017 г., доля граждан, вовлеченных с различной интенсивностью в некриминальный "теневой" рынок труда в течение последнего года составляет 44,8% от общего количества занятого населения. Это примерно 33 миллиона работников, которые в течение одного года имели неоформленную работу или получали зарплату "в конверте"», - отмечается в материалах исследования.

Аналогичный показатель в 2016 г. составлял 40,3%, в 2013 г. - 44,5%, в 2006 г. - 45,1%. Чаще всего самозанятые не стремятся к оформлению своих трудовых отношений: 62,2% из них за последний год имели постоянную, временную или разовую работу несколько раз в год и не были оформлены официально.

«Что касается постоянного включения в "теневой" рынок труда, то ежемесячно имели неоформленную работу или получали зарплату "в конверте" 31,4% - это примерно 23 миллиона (в 2016 году - 28,8%) работников», - уточняют авторы исследования.

В РАНХиГС рост «теневой» занятости по большей части объясняют расширением неоформленной вторичной занятости граждан. За последний год число работников, имеющих неофициальную дополнительную работу, возросло с 30,4% до 35,5%, а государству не удалось простимулировать работающих граждан выйти «из тени». «Рост доли работников, для которых статус занятости не имеет значения, вырос с 26,7% в 2016 г. до 36,8% в 2017 г. Главное для таких работников – "чтобы платили деньги"», - отмечают авторы.

"Таким образом, результаты мониторинга констатируют, что в современной нестабильной экономической ситуации наблюдается тренд на расширение вовлеченности граждан в "теневую" занятость. Наиболее заметно этот процесс происходит за счет работников, занятых дополнительной, временной работой», - делается вывод в исследовании.