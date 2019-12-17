Телеканалы готовы отключить операторов связи от онлайн-трансляций

В письмах каналы требуют от операторов прекратить уже с 25 декабря 2019 г. использовать на своих OTT-платформах эфирные версии, прерывать вещание, брать с абонентов деньги за доступ к интернет-версии каналов и т. д. А с 1 февраля 2020 г. операторы смогут использовать для онлайн-трансляций только платформу «Витрина ТВ». Одноименную компанию год назад учредили крупнейшие медиахолдинги. Если операторы не хотят пользоваться услугами «Витрины», то они обязаны с 1 февраля прекратить онлайн-вещание каналов, указано в письмах.