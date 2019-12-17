Телеканалы готовы отключить операторов связи от онлайн-трансляций
Медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов с конца декабря прекратить транслировать в интернете эфирную версию своих телеканалов и изменять онлайн-версию, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких компаний. Представители «Газпром-медиа» и «Национальной медиа группы» (НМГ) подтвердили «Ведомостям», что эфирные каналы этих холдингов направили соответствующие письма операторам.
«Ведомости» ознакомились с копиями нескольких таких писем. Представитель «Газпром-медиа» уточнил, что обращения разосланы 15 операторам связи и кабельным операторам. При этом крупнейшие российские каналы – «Россия 1» (ВГТРК), «Первый канал» и НТВ (входит в «Газпром-медиа») – писем операторам не присылали, говорят сотрудники телекоммуникационных компаний. Представитель НТВ оперативно не ответил на вопрос о письме операторам. С представителями «Первого канала» и ВГТРК связаться не удалось.
Представители МТС, «Вымпелкома», «Эр-телекома» подтвердили получение писем от каналов.
ТВ-трансляции в интернете – предмет давнего спора операторов и каналов. Операторы опираются прежде всего на законодательные нормы о распространении 20 общедоступных каналов – любая компания с вещательной лицензией обязана их транслировать своим абонентам. Поэтому операторы чаще всего берут эфирную версию телеканалов и показывают ее абонентам, в том числе через интернет и собственные видеосервисы (OTT-платформы). Каналы считают такие интернет-трансляции грубым нарушением – у них нет интернет-прав на часть контента, например, зарубежные сериалы.
В письмах каналы требуют от операторов прекратить уже с 25 декабря 2019 г. использовать на своих OTT-платформах эфирные версии, прерывать вещание, брать с абонентов деньги за доступ к интернет-версии каналов и т. д. А с 1 февраля 2020 г. операторы смогут использовать для онлайн-трансляций только платформу «Витрина ТВ». Одноименную компанию год назад учредили крупнейшие медиахолдинги. Если операторы не хотят пользоваться услугами «Витрины», то они обязаны с 1 февраля прекратить онлайн-вещание каналов, указано в письмах.
Получается, телекомпании не стали дожидаться принятия так называемого «закона о витрине», который сейчас находится на рассмотрении Госдумы. Этот законопроект прямо обязывает операторов использовать для онлайн-вещания только аккредитованную государством организацию. На этот статус сейчас претендуют «Витрина ТВ» и РТРС, госкомпания, которая сейчас обеспечивает эфирное вещание каналов.
Как отметил представитель «Газпром-медиа», компания рассчитывает, что законопроект об онлайн-вещании будет принят уже в начале следующего года: «Наши письма – планомерная работа по защите контента, мы хотим, чтобы наши права не нарушались». Представитель НМГ заявил, что решение о возможном отключении онлайн-вещания каналов продиктовано многочисленными нарушениями со стороны операторов, что, в свою очередь, ведет к многомиллиардным убыткам.
Заместитель министра связи Алексей Волин заявил «Ведомостям», что норма об обязательном вещании общедоступных каналов по закону не распространяется на OTT-сервисы и министерство уже неоднократно давало соответствующие разъяснения по этому вопросу. Соответственно, операторы могут заниматься онлайн-вещанием контента только с согласия правообладателей, то есть каналов и на их условиях или вообще не транслировать тот или иной канал.
Согласятся ли операторы на новые требования каналов, пока неизвестно. Представители МТС и «Эр-телекома» сообщили, что письма требуют тщательного изучения. Представитель МТС настаивает, что оператор транслирует каналы в соответствии с вещательной лицензией и отключение каналов может привести к нарушению прав абонентов на доступ к информации. Представитель «Вымпелкома» считает подозрительными претензии каналов и их согласованные действия по навязыванию рынку услуг «Витрина ТВ», особенно в период обсуждения законопроекта об онлайн-трансляциях в Госдуме. «Ростелеком» следит за развитием событий, заявил его представитель.