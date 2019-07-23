Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4861 от 24.07.2019 под заголовком: Телеэфир заливают в интернет

Государство выберет для ТВ единую интернет-платформу

Депутаты Госдумы предложили блокировать сайты за онлайн-трансляцию каналов без их разрешения

Председатель комитета Государственной думы по информационным технологиям Леонид Левин и его заместитель Сергей Боярский внесли на рассмотрение парламента законопроект о единой системе трансляции крупнейших телеканалов в интернете. Организацию, которая займется онлайн-трансляцией 20 федеральных телеканалов, к марту 2020 г. выберет Роскомнадзор, следует из текста поправок на сайте Госдумы. Работать с такой организацией должны будут все 20 телеканалов, а любые цифровые видеосервисы, которые хотят транслировать эфир таких каналов, будут обязаны использовать программное обеспечение, т. е. ее плейер, нарушителям грозит блокировка. Эти нормы должны заработать к 2021 г.

Претендовать на статус организации для онлайн-трансляций может только российская компания, у которой уже есть соответствующие договоры как минимум с двумя третями из 20 федеральных каналов, указано в поправках. Единственный реальный претендент – компания «Витрина ТВ», учрежденная крупнейшими телехолдингами, уверены опрошенные «Ведомостями» сотрудники медиакомпаний. Сейчас у «Витрины ТВ» четыре совладельца: «Национальная медиа группа» (НМГ), «СТС медиа», «Первый канал» и ВГТРК. О намерении присоединиться к проекту заявила в этом году и «Газпром-медиа». Получается, единственный крупный телехолдинг, который пока не вошел в проект, но чей канал «Ю» входит в двадцатку, – ЮТВ Ивана Таврина. Представитель ЮТВ не стал комментировать проект. Представитель «Витрины ТВ» подтвердил, что в случае принятия поправок компания намерена участвовать в конкурсе Роскомнадзора.

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Комментарии
Ayuna
15:08 24.07.2019
Всем бы так обмелеть :) рынок в 2018 вырос на 9%. А смотрят в цифре практически только тв-контент. Это правда для всех рынков. Так что вопрос, чьи в цифровом лесу шишки, весьма важен, миллиардов на 70 рублей в год.
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