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Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино

Государство больше не гарантирует финансирование их проектов
Ксения Болецкая
Один из создателей фильма «Вторжение» студия «Водород» признана лидером киноиндустрии /Vodorod

Совет государственного Фонда кино решил исключить кинокомпании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, «Профит» Игоря Толстунова и «Рок» Алексея Учителя из списка так называемых лидеров индустрии, рассказали «Ведомостям» три члена совета. И, наоборот, совет решил включить в список лидеров «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, а также «Марс медиа» Рубена Дишдишяна, уточнили собеседники «Ведомостей». Фонд кино пока не объявил о решении совета, представитель фонда от комментариев оказался.

Фонд софинансирует производство и прокат отечественных картин – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Каждый проект проходит конкурсный отбор. Но проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У крупнейших кинокомпаний гораздо больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, кто в список лидеров не входит. В 2019 г. фонд распределил между кинокомпаниями больше 5,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных