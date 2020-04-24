Кинокомпании Роднянского и Учителя исключены из списка Фонда кино

Фонд софинансирует производство и прокат отечественных картин – как безвозмездно, так и на условиях полного возврата денег. Каждый проект проходит конкурсный отбор. Но проекты лидеров соревнуются между собой в отдельном конкурсе и получают господдержку в приоритетном порядке. У крупнейших кинокомпаний гораздо больше шансов получить деньги фонда безвозмездно, чем у тех продюсеров, кто в список лидеров не входит. В 2019 г. фонд распределил между кинокомпаниями больше 5,5 млрд руб.