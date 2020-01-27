Создатель сериала «Шторм» сосредоточится на веб-проектах

Компания «Марс медиа» меняет стратегию: теперь она будет производить сериалы прежде всего для онлайн-платформ, рассказал «Ведомостям» ее основатель Рубен Дишдишян. Сейчас 90% контента компания производит для эфирного ТВ (в основном – для «Первого канала») и только 10% – для видеосервисов. К 2021 г. половину сериалов (в наименованиях) «Марс медиа» будет производить для показа в интернете, уточнил ее владелец. «Мы много лет сотрудничали с эфирным телевидением. Первые проекты для онлайн-платформ начали делать три года назад, мы видим, как активно развиваются такие сервисы, и верим в их большие перспективы», – объясняет Дишдишян.