Создатель сериала «Шторм» сосредоточится на веб-проектах
Компания «Марс медиа» меняет стратегию: теперь она будет производить сериалы прежде всего для онлайн-платформ, рассказал «Ведомостям» ее основатель Рубен Дишдишян. Сейчас 90% контента компания производит для эфирного ТВ (в основном – для «Первого канала») и только 10% – для видеосервисов. К 2021 г. половину сериалов (в наименованиях) «Марс медиа» будет производить для показа в интернете, уточнил ее владелец. «Мы много лет сотрудничали с эфирным телевидением. Первые проекты для онлайн-платформ начали делать три года назад, мы видим, как активно развиваются такие сервисы, и верим в их большие перспективы», – объясняет Дишдишян.
«Марс медиа» входит в топ-5 крупнейших производителей сериалов в России, полагают опрошенные «Ведомостями» игроки рынка. Другие крупные продюсерские компании также делают отдельные сериалы для интернета, но пока ни одна из них не заявляла о переходе в сторону интернет-бизнеса. Опрошенные «Ведомостями» эксперты подтвердили, что пока «Марс медиа» – уникальный пример среди крупных игроков рынка. При этом надо учитывать, что у нескольких онлайн-платформ, прежде всего Premier и Start, есть собственные структуры по производству контента.