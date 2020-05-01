Минкомсвязи предлагает уже в мае открыть книжные магазины

Минкомсвязи предлагает уже в мае открыть книжные магазиныРешения правительства пока нет
Минкомсвязи попросило правительство разрешить книжным магазинам возобновить работу в мае – июне, это часть программы поэтапной отмены ограничений во время пандемии коронавируса. Предложения министерства изложены в письме, направленном в правительство («Ведомости» ознакомились с копией документа).
Заместитель министра связи Алексей Волин подтвердил «Ведомостям», что подобные предложения направлены. Убытки издателей в марте – апреле уже составили около 1 млрд руб., убытки книжных магазинов – 3,2 млрд руб., сообщил Волин со ссылкой на данные Российского книжного союза. Если книжные магазины не откроются к июню, то убытки отрасли вырастут до 4,2 млрд руб, добавил он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу правительства.
У правительства пока нет решения об открытии книжных магазинов в мае, знает основной владелец книжной сети «Читай-город – Буквоед» и издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Это подтверждает и федеральный чиновник, попросивший об анонимности. Правительство собирает предложения от профильных ведомств до 5 мая, после этого, очевидно, и будет принято какое-то решение, предполагает этот собеседник «Ведомостей».
В части регионов, в том числе в Москве, розничные книжные магазины начали закрываться из-за распространения коронавируса еще в конце марта. С апреля, когда в России был официально введен режим самоизоляции, были закрыты все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, и книжные прекратили свою работу по всей стране.
В середине апреля писатели, представители издательств и книжных сетей обратились к правительству с открытым письмом, где попросили приравнять книги к товарам первой необходимости. Это позволило бы открыться книжным магазинам, на долю которых приходится 70% продаж книг, поясняли тогда «Ведомостям» авторы обращения. И, как следствие, избежать приостановки выпуска книг и банкротств игроков индустрии, добавляли они.
21 апреля правительство внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий. Список подготовлен Минкомсвязи. В число таких предприятий попали крупные книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины крупнейшей книжной сети «Читай-город – Буквоед».
28 апреля на совещании с главами регионов президент Владимир Путин заявил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Начиная с 12 мая главы регионов, в зависимости от эпидемиологической обстановки, смогут начать ослабление ограничительных мер. Также Путин поручил правительству и Роспотребназдору подготовить к 5 мая план поэтапного выхода из режима ограничений.