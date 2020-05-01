Минкомсвязи предлагает уже в мае открыть книжные магазины

В части регионов, в том числе в Москве, розничные книжные магазины начали закрываться из-за распространения коронавируса еще в конце марта. С апреля, когда в России был официально введен режим самоизоляции, были закрыты все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости, и книжные прекратили свою работу по всей стране.