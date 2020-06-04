В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом

В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая. Они нужны, чтобы лучше продавать права на показ этого сериала за границей: новые герои мультфильма отличаются не только гендером, но и цветом кожи, ведь все пять царевен – светлокожие европейки. Героев с другим цветом кожи в свои мультфильмы добавляют и другие российские производители.