В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом

В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежомНовые герои – мулат Васко и азиат Ван Ли
В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая. Они нужны, чтобы лучше продавать права на показ этого сериала за границей: новые герои мультфильма отличаются не только гендером, но и цветом кожи, ведь все пять царевен – светлокожие европейки. Героев с другим цветом кожи в свои мультфильмы добавляют и другие российские производители.
«Царевен» производит анимационная студия «Мельница» по заказу холдинга «СТС медиа» и СТВ. Это один из самых популярных мультфильмов для девочек в России.
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