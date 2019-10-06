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Статья опубликована в № 4914 от 07.10.2019 под заголовком: Тайна провала дракона

Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате

Фильм «Тайна печати дракона» собрал за три недели 316 млн рублей

Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» за три недели проката собрал 316 млн руб., следует из данных Единой информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) по состоянию на вечер воскресенья. Это много меньше 2 млрд руб., на которые рассчитывали продюсеры.

«Тайна печати дракона» – самый дорогой российско-китайский и один из самых дорогих отечественных фильмов. Его бюджет составил $50 млн, говорили продюсеры. Как распределялось финансирование между российскими и китайскими продюсерами – они не раскрывали. Деньги на него давал и государственный Фонд кино – 200 млн руб., говорил один из продюсеров фильма, Алексей Петрухин. Из них 90 млн руб. – возвратные, компания должна вернуть их через три месяца после начала проката в России, уточнил он «Ведомостям».

Фильм – продолжение «Вия» по мотивам повести Николая Гоголя, который вышел на экраны в 2014 г. и собрал в России и СНГ (кроме Украины) 1,2 млрд руб., став самым кассовым отечественным релизом года. Петрухин, сопродюсер «Вия», решил снять продолжение. В первой части фильма английский путешественник и картограф Джонатан Грин путешествовал по Украине, в новой части он едет в Китай по заданию лже-Петра I. Российские продюсеры договорились о софинансировании проекта с китайцами и привлекли к съемкам Арнольда Шварценеггера, Джеки Чана и Рутгера Хауэра.

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