Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае

Статья опубликована в № 4880 от 20.08.2019 под заголовком: Дракон не взлетел в китайском прокате

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В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн Кинокомпания CTB

В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup. Лидер этого уикенда – мультфильм «Нечжа» собрал $84 млн и стал самым кассовым анимационным проектом в Китае. «Тайна печати дракона» – масштабный проект двух стран с производственным бюджетом почти $50 млн. С российской стороны производством занимались «Русская фильм группа» Глеба Фетисова и Алексея Петрухина, а также СТВ Сергея Сельянова, с китайской – государственная China Film Group.

Это продолжение фильма «Вий» по мотивам повести Николая Гоголя, который вышел на экраны в 2014 г. Фильм собрал в России и СНГ (за исключением Украины) 1,2 млрд руб. и стал самым кассовым отечественным релизом того года. Петрухин был сопродюсером «Вия» и задумал снять его продолжение. В новой части герой «Вия» – английский путешественник и картограф Джонатан Грин едет в Китай. Российские продюсеры договорились о софинансировании проекта с китайцами и привлекли к проекту таких мировых звезд, как Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Рутгер Хауэр. Деньги проекту дал и государственный Фонд кино.