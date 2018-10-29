«СТС медиа» впервые продала права на бренды за рубеж
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Международное издательство Egmont приобрело у «СТС медиа» права на выпуск лицензионных товаров под брендом «Три кота» в Центральной и Восточной Европе, сообщил телехолдинг. Издательство будет выпускать книги, альбомы, раскраски с изображениями персонажей этого мультфильма. Представитель Egmont не ответил на запрос «Ведомостей». О сделке международного издательства c «СТС медиа» знает гендиректор российского «Эгмонта» Лев Елин (в 2016 г. топ-менеджеры этой компании выкупили у головного холдинга активы в России вместе с правами на бренд). Российский «Эгмонт» уже выпускает журналы и книги по «Трем котам» и международное издательство выкупит их оригинал-макеты для выпуска продукции в Европе, уточнил Елин.
Для «СТС медиа» это первая международная сделка по продаже лицензии на свои бренды, говорит гендиректор холдинга Вячеслав Муругов. Финансовые детали сделки стороны не раскрывают.
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