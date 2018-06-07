«СТС медиа» запустил детский телеканал

На каждой программе телеканала будет установлена возрастная маркировка Максим Стулов / Ведомости

Новый телеканал для детей будет называться СТС Kids, сообщил медиахолдинг «СТС медиа». Распространяться телеканал будет в кабельных сетях. Сетка нового телеканала разработана с учетом рекомендаций экспертов психологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, говорится в сообщении холдинга.

На каждой программе телеканала будет установлена возрастная маркировка. «Это связано с тем, что, например, дети в третьем классе школы мыслят другими категориями, в отличие от малышей, и эта рекомендационная маркировка помогает родителям выбрать для детишек наиболее подходящие именно им программы», – говорится в сообщении.

Вместе с СТС Kids маленькие телезрители смогут обучаться иностранным языкам. Помимо обучающих программ собственного производства большую часть контента телеканала можно смотреть на языке оригинала.

На канале будут транслироваться анимационные сериалы, мультипликационные фильмы и образовательные программы, в том числе для обучения иностранным языкам. Передачи собственного производства будут помогать школьникам разобраться в школьной программе и закрепить ее.

Генеральным директором канала будет назначен Лев Макаров, который ранее занимал аналогичную должность на телеканале «2х2».

«Запуск канала CTC Kids – это долгожданная реализация крупного проекта, работа над которым велась еще в 2013 г. Мы планировали запустить одновременно СТС Love и СТС Kids, но на тот момент дать старт удалось лишь одному из них. Сегодня мы восполняем пробел», – цитируются в сообщении «СТС медиа» слова гендиректора холдинга Вячеслава Муругова.

«СТС медиа» – один из крупнейших российских телехолдингов, он управляет четырьмя российскими телеканалами (СТС, «Домашний», «Че» и СТС Love), а также «31 каналом» в Казахстане.