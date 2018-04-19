Генеральным продюсером СТС назначен режиссер «Кухни» и «Даешь молодежь»

Режиссер и продюсер Антон Федотов Сергей Савостьянов / ТАСС

Генеральным продюсером телеканала СТС назначен режиссер и продюсер Антон Федотов, говорится в сообщении медиахолдинга «СТС медиа», в новой должности он будет отвечать за производство контента. Прежде на телеканале не было такой должности, объяснил представитель «СТС медиа», за контент отвечал директор канала.

Федотову 37 лет, он известный режиссер и продюсер. В 2001 г. окончил Высшее театральное училище им. Щепкина, в 2010 г. поступил в Театральный институт им. Щукина. В разное время Федотов работал ведущим программ на израильском телеканале «9» и на телеканале «Парк развлечений». Самые известные режиссерские работы Федотова: сериал «Даешь молодежь», фильм «Кухня. Последняя битва», сериалы «Ивановы – Ивановы», «Отель «Элеон», «Кухня» и другие.

Перед Федотовым поставлена задача повысить качество контента телеканала СТС, объясняет гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов (цитата по сообщению холдинга).

Несколько дней назад об уходе с телеканала СТС объявила директор Дарья Легони-Фиалко. Оперативным управлением канала займется Муругов, сказал «Ведомостям» представитель «СТС медиа», но на время или постоянно, не сказал.

Причин ухода Легони-Фиалко представители канала не назвали. Сотрудник, близкий к медиахолдингу, рассказал, что она разошлась во взглядах на стратегию развития телеканала СТС. Но Легони-Фиалко продолжает переговоры по поводу запуска новых проектов, в том числе производства контента, говорит собеседник «Ведомостей». О каких именно проектах идет речь, он не уточнил. Кто займет должность директора канала СТС и останется ли такая должность, собеседник «Ведомостей» также не уточняет. Представитель канала это не комментирует.

СТС – флагманский канал одноименного холдинга, в него также входят каналы «Домашний», «Че» и СТС Love. Владельцы «СТС медиа» – холдинг ЮТВ (75% акций) и кипрская Telcrest, основные акционеры последней – структуры Юрия Ковальчука и группа ВТБ. В конце прошлого года стало известно, что давний партнер СТС – команда производственной компании Yellow, Black & White переходит в «Газпром-медиа» и в январе 2018 г. запускает новый развлекательный канал «Супер».