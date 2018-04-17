У канала СТС больше нет директора

Дарья Легони-Фиалко уходит с этой должности из-за расхождений во взглядах на стратегию развития канала

Дарья Легони-Фиалко Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Директор канала СТС Дарья Легони-Фиалко сообщила «Ведомостям», что уйдет с этой должности.

«Я покидаю пост главы телеканала СТС. Благодарю Вячеслава Муругова (генеральный директор «СТС медиа». - «Ведомости») и команду «СТС медиа» за совместный опыт работы. Горжусь результатами, которых мы добились менее чем за два года», - передала она через представителя телеканала.

Причины ухода Легони-Фиалко не называет. Человек, близкий к медиахолдингу, рассказал, что она уходит из-за расхождения во взглядах на стратегию развития телеканала СТС. Но Легони-Фиалко продолжает переговоры по поводу запуска новых проектов, в том числе производства контента, говорит собеседник «Ведомостей». О каких именно проектах идет речь, он не уточнил. Кто займет должность директора канала СТС и останется ли такая должность, собеседник «Ведомостей» также не уточняет. Представитель канала это не комментирует.

«С момента прихода Дарьи на пост главы СТС доля канала стала стабильно расти, достигнув 10%. Канал находится в хорошем операционном состоянии и по праву является одним из лидеров национального вещания в развлекательном сегменте», - передал представитель холдинга слова Муругова.

Легони-Фиалко стала директором СТС в сентябре 2016 г., до этого она управляла каналом ТВ-3 (входит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»). СТС – флагманский канал одноименного холдинга, в него также входят каналы «Домашний», «Че» и СТС Love. Владельцы «СТС медиа» – холдинг ЮТВ (75% акций) и кипрская Telcrest, основные акционеры последней – структуры Юрия Ковальчука и группа ВТБ. В конце прошлого года стало известно, что давний партнер СТС – команда производственной компании Yellow, Black & White переходит в «Газпром-медиа» и в январе 2018 г. запускает новый развлекательный канал «Супер».

В 2016 г. Муругов был назначен генеральным директором «СТС медиа», сменив на этой должности Юлиану Слащеву. Тогда Муругов практически полностью сменил команду холдинга, включая руководителей каналов. Одной из главных его задач стало как раз увеличение аудитории СТС.

Ранее о том, что Легони-Фиалко уйдет с телеканала, написало издание РБК со ссылкой на трех источников на медиарынке. По данным издания, у Легони-Фиалко есть украинское гражданство. Поправки в закон о СМИ запрещают с 2016 г. лицам с гражданством другой страны или двойным гражданством занимать должность генерального директора СМИ. Человек, близкий к медиахолдингу, уточнил, что уход Легони-Фиалко не связан с ее гражданством.

Функции генерального директора в телеканале СТС возложены на саму компанию «СТС медиа».