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Ксения Болецкая
Медиа
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Шоу без права передачи

Российские телеканалы договорились не переманивать друг у друга шоу и сериалы

Продюсеры возмущаются и надеются, что такое соглашение работать не будет

Крупнейшие российские телехолдинги достигли предварительной договоренности о защите брендов своих шоу и сериалов от ухода к конкурентам, рассказали «Ведомостям» руководители нескольких продюсерских компаний. Холдинги начали обсуждать соглашение еще зимой, а 11 октября провели общую встречу. На ней присутствовали руководители пяти холдингов – «Первого канала», ВГТРК, «Газпром-медиа», «СТС медиа» и «Национальной медиа группы» (НМГ), говорят собеседники «Ведомостей». Источники в трех холдингах подтвердили эту информацию. От официальных комментариев представители «Первого», ВГТРК, «Газпром-медиа», «СТС медиа» и НМГ отказались.

По словам собеседников «Ведомостей», холдинги договорились о следующем: если телеканал хочет показать повтор или продолжение российского сериала или шоу, ему необходимо предварительно заручиться согласием конкурирующей телекомпании, которая первой показала проект в эфире. Так холдинги защищают себя от ухода производителей рейтинговых программ к конкурентам. Продюсерские компании производят сериалы и шоу по заказу телеканалов. Канал либо полностью выкупает права на контент, либо покупает первые несколько показов сериала или сезонов шоу – тогда спустя какое-то время права на контент возвращаются производителю и он может заново торговаться с каналом или предложить проект конкурентам. Если раньше телекомпаниям, как правило, удавалось контролировать продюсерские компании, то в последнее время производители все чаще уходят с готовыми проектами с одного федерального канала на другой.

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