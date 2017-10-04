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«Газпром-медиа» запускает новый телеканал А. Гордеев / Ведомости

«Газпром-медиа» вскоре официально объявит о запуске нового развлекательного канала «Супер», рассказали «Ведомостям» сотрудники телекомпаний и два источника в самом холдинге. Это федеральный эфирный канал, который начнет работать 1 января 2018 г. Представитель «Газпром-медиа» подтвердил «Ведомостям», что у холдинга появится эфирный развлекательный канал «Супер». Инвестиции в создание проекта он не раскрыл.

«Супер» запускается в сжатые сроки, указывают собеседники «Ведомостей», - его презентация для рекламодателей должна пройти в ноябре, чтобы сразу с начала 2018 г. канал начал зарабатывать на рекламе.

«Супер» - развлекательный канал для семейной аудитории, больше ориентированный на женщин, знают собеседники «Ведомостей». Представитель «Газпром-медиа» это подтвердил и уточнил, что целевая аудитория нового канала – зрители 14-44 лет (именно контакты с такими зрителями канал будет продавать рекламодателям).

Сейчас у «Газпром-медиа» пять развлекательных эфирных каналов - ТНТ, «ТВ 3», ТНТ4, «Пятница» и «2x2», все объединены в субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Также у холдинга есть эфирный общественно-политический канал НТВ и эфирный спортивный «Матч ТВ».

«Супер» так же войдет в ГПМ РТВ, непосредственно создавать канал и управлять им будет команда продюсерской компании Yellow, Black and White (YBW), сообщили источники «Ведомостей». Представитель «Газпром-медиа» говорит лишь, что каналом «Супер» будет управлять ГПМ РТВ.

Основой программной сетки нового канала будет контент YBW, объясняют собеседники «Ведомостей»: у компании за годы работы накопилась большая библиотека контента, прежде всего сериалов. Большая часть этих проектов была снята для канала СТС (входит в конкурирующий с «Газпром-медиа» холдинг «СТС Медиа») – «Кухня», «Последний из Магикян», «Отель Элион», «Мамочки», «Даешь молодежь», «Шесть кадров» и т. д.