НТВ закроет самую скандальную передачу

В эту пятницу, 14 апреля, в эфире НТВ выйдет последний выпуск ток-шоу «Говорим и показываем», рассказал «Ведомостям» генеральный продюсер канала Тимур Вайнштейн. Он объяснил, что это часть стратегии канала по отказу от агрессивного и провокационного контента.

«Говорим и показываем» выходит на НТВ с сентября 2011 г. Это ток-шоу рассматривает «непростые жизненные ситуации простых людей». Тут выходили сюжеты о мужчине, который увел жену у друга, о 15-летней девушке, которая родила ребенка от взрослого мужчины. Но больше всего шоу прославилось своими скандальными выпусками - большинство роликов программы на YouTube сопровождается надписью «шокирующее наглядное шоу». Так, в прошлом октябре в «Говорим и показываем» вышло видео, как известный актер занимается сексом с собакой. Тогда НТВ показал видео, снятое на любительскую камеру, где зрители могли довольно детально ознакомиться с произошедшим. Показ этого видео в эфире вызвал скандал.

Всего в 2016 г. в эфире НТВ вышло 206 выпусков «Говорим и показываем». Это популярное шоу, его рейтинги выше, чем у канала в целом. По данным Mediasсope, в прошлом году «Говорим и показываем» смотрело в среднем 14,4% зрителей старше 18 лет (доля программы). Доля всего НТВ в 2016 г. составила 9,8%.

«Несмотря на то что «Говорим и показываем» на протяжении пяти лет демонстрировал хорошие долю и рейтинг, зачастую выше показателей аналогичных программ на конкурирующих каналах, мы все-таки приняли решение о его закрытии. Это был закономерный шаг в рамках общей стратегии обновления сетки вещания НТВ, - говорит Вайнштейн. - С конца прошлого года усилиями команды аудитория канала перестала падать и начала расти, у нас появилась возможность закрыть довольно популярную программу. Мы хотим двигаться в сторону социально значимых и качественных проектов».

Отход от желтизны

По данным Mediascope, в феврале – марте этого года показатели НТВ действительно превышали показатели канала в 2016 г. Так, в этом марте доля канала среди зрителей старше 18 лет составила 10,1%, тогда как в том же периоде 2016 г. она равнялась 9,7%.

Вайнштейн стал генеральным продюсером НТВ в ноябре 2015 г. - вскоре после отставки гендиректора канала Владимира Кулистикова. Вместо него гендиректором НТВ стал Алексей Земский. Как тогда говорил «Ведомостям» топ-менеджер «Газпром-медиа» (НТВ входит в этот холдинг), от новой команды ждут отхода от скандальных «желтых» программ и «чернушных сериалов про ментов». Такой контент не позволяет привлечь качественную аудиторию, контакты с которой можно дорого продать рекламодателям, объяснял он. «Аудитория точно не хочет агрессии, мелодрам, лубочных персонажей. Она хочет настоящих людей», - говорил «Коммерсанту» Земский осенью 2016 г. На канале останутся остросюжетные сериалы и шоу, но постепенно уйдет необоснованная агрессия, уточнял он.

Прошлой осенью НТВ запустил целый ряд новых шоу, но тогда так и не смог остановить отток аудитории. Зрителям требуется больше времени, чтобы привыкнуть к новому каналу, а самому каналу - больше времени, чтобы создать новый контент, говорили тогда сотрудники НТВ.

Часть прежде агрессивных шоу не закрывается, а переформатируется, как это произошло с другим ток-шоу - «Ты не поверишь!», рассказал источник на НТВ: «Программа перестала быть такой скандальной и провокационной, как раньше. Раньше звезды обижались на НТВ из-за сюжетов, которые выходили о них в этой программе. А теперь они возвращаются в наш эфир».

НТВ, «Первый канал» и «Россия 1» (входит в ВГТРК) - три крупнейших российских телеканала. Данные по выручке НТВ за 2016 г. пока не опубликованы, в 2015 г. доходы канала снизились на 20% до 16,3 млрд руб.