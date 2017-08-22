«Первый канал» показал сериал ВГТРК из-за технической ошибки

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В июле 2016 г. ВГТРК получила от «Серебряного экрана» исключительные права на показ «Тайн следствия», в том числе на платном ТВ, сроком до конца 2021 г. Студия Панорама

Платный канал «Дом кино» (принадлежит «Первому каналу») показал сериал «Тайны следствия» из-за технической ошибки правообладателя – компании «Серебряный экран» Владимира Гусинского, следует из текста решения Арбитражного суда Москвы. На том, что канал, принадлежащий «Первому», не имел права показывать этот сериал, настаивал конкурирующий холдинг ВГТРК. «Тайны следствия» производятся по заказу именно ВГТРК, в 2016 г. входящий в него канал «Россия 1» показал уже 16-й сезон.