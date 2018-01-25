СТС начинает делать фильмы

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В феврале в прокат выходит «Лед» – новый фильм «Водорода» и Art Pictures

«СТС медиа» стал совладельцем киностудии «Водород», рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной кинокомпании. Гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов и один из основателей «Водорода» Михаил Врубель подтвердили эту информацию. Муругов не раскрывает, какой именно пакет студии уже получил холдинг, но указывает, что в ближайшее время «СТС медиа» намерен довести долю в «Водороде» до контрольной. У «СТС медиа» есть опцион на покупку контрольного пакета студии, говорит Врубель. Стороны не раскрывают сумму сделки. Источник «Ведомостей», знакомый с ее деталями, рассказал, что «СТС медиа» уже купил 25% «Водорода».

«Водород» стал экслюзивным партнером «СТС медиа» по кинопроизводству, говорит Врубель. Компания фактически становится киноподразделением холдинга, подтверждает Муругов.

Для СТС кино всегда было важно, говорит он: канал регулярно показывает российские и голливудские новинки. У компании действуют пакетные сделки с несколькими российскими производителями фильмов, указывает он – СТС еще на раннем этапе запуска проектов, до их выхода в прокат, договаривается с продюсерами о будущих ТВ-показах, часто оплачивает их авансом и фактически софинансирует производство. Теперь «СТС медиа» переходит на следующий этап и начинает заниматься непосредственно кинопроизводством, говорит Муругов. Для холдинга это диверсификация и еще один источник доходов, объясняет он: «И так мы сможем лучше контролировать качество и продвижение кино, которое потом показываем в эфире».

Студия «Водород» создана в 2011 г. продюсерами Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко и Александром Войтицким. Войтицкий не владеет долей в студии с 2015 г.

Врубель начинал работать в кино как креативный продюсер фильмов «Черная молния», «Елки» и «Выкрутасы». Андрющенко был на этих картинах режиссером монтажа. Первым их самостоятельным проектом как продюсеров стал фильм «Джунгли». Затем вместе с компанией СТВ Сергея Сельянова выпустила фильмы «Призрак» и «Напарник», а со студией Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского - «Притяжение». В 2017 г. выручка «Водорода», по собственным данным, составила около 0,5 млрд руб.