СТС начинает делать фильмы
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«СТС медиа» стал совладельцем киностудии «Водород», рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной кинокомпании. Гендиректор «СТС медиа» Вячеслав Муругов и один из основателей «Водорода» Михаил Врубель подтвердили эту информацию. Муругов не раскрывает, какой именно пакет студии уже получил холдинг, но указывает, что в ближайшее время «СТС медиа» намерен довести долю в «Водороде» до контрольной. У «СТС медиа» есть опцион на покупку контрольного пакета студии, говорит Врубель. Стороны не раскрывают сумму сделки. Источник «Ведомостей», знакомый с ее деталями, рассказал, что «СТС медиа» уже купил 25% «Водорода».
«Водород» стал экслюзивным партнером «СТС медиа» по кинопроизводству, говорит Врубель. Компания фактически становится киноподразделением холдинга, подтверждает Муругов.
Для СТС кино всегда было важно, говорит он: канал регулярно показывает российские и голливудские новинки. У компании действуют пакетные сделки с несколькими российскими производителями фильмов, указывает он – СТС еще на раннем этапе запуска проектов, до их выхода в прокат, договаривается с продюсерами о будущих ТВ-показах, часто оплачивает их авансом и фактически софинансирует производство. Теперь «СТС медиа» переходит на следующий этап и начинает заниматься непосредственно кинопроизводством, говорит Муругов. Для холдинга это диверсификация и еще один источник доходов, объясняет он: «И так мы сможем лучше контролировать качество и продвижение кино, которое потом показываем в эфире».
Студия «Водород» создана в 2011 г. продюсерами Михаилом Врубелем, Александром Андрющенко и Александром Войтицким. Войтицкий не владеет долей в студии с 2015 г.
Врубель начинал работать в кино как креативный продюсер фильмов «Черная молния», «Елки» и «Выкрутасы». Андрющенко был на этих картинах режиссером монтажа. Первым их самостоятельным проектом как продюсеров стал фильм «Джунгли». Затем вместе с компанией СТВ Сергея Сельянова выпустила фильмы «Призрак» и «Напарник», а со студией Art Pictures Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского - «Притяжение». В 2017 г. выручка «Водорода», по собственным данным, составила около 0,5 млрд руб.
У других российских телехолдингов тоже есть свои кинокомпании: «Газпром-медиа» владеет «Централ партнершип», «Национальная медиа группа» (один из акционеров «СТС медиа») - одним из подразделений Art Pictures, для «Первого канала» фильмы давно производит «Дирекция кино».
Прежде основным партнером «СТС медиа» по фильмам была компания Yellow, Black & White (YBW). Эта студия входит в список кинокомпаний-лидеров, которые в приоритетном порядке получают финансирование государственного Фонда кино.
Но в конце 2017 г. стало известно, что команда YBW переходит в конкурирующий холдинг «Газпром-медиа»: в начале этого года они запустили новый развлекательный канал - «Супер».
Во взаимных интересах
«СТС медиа» с середины прошлого года обсуждал возможное сотрудничество с «Водородом», рассказал Муругов: «Для нас это был довольно очевидный вариант: мы уже сотрудничали по нескольким фильмам, их контент совпадает по ценностям с брендом СТС – это развлекательное кино для молодой аудитории». Наконец, важно, что постоянный партнер «Водорода» - Art Pictures, аффилированная с холдингом «Национальная медиа группа» (НМГ) – совладельцем «СТС медиа», добавил он.
Врубель также говорит, что «Водороду» в качестве стратегического инвестора был изначально интересен именно «СТС медиа»: из-за опыта совместной работы, из-за схожего подхода к фильмам, из-за общих амбиций делать не только российские, но и международные проекты, из-за того что студия сможет и дальше сотрудничать с Бондарчуком.
По словам Врубеля, инвестиции «СТС медиа» позволят «Водороду» вдвое увеличить число запускаемых проектов. Для акционеров компании важно даже не количество проектов, а их качество, зрительский потенциал и окупаемость, добавляет он.
В этом феврале у студии выходит в прокат фильм «Лед», также компания снимает четыре проекта, которые стартуют в кинотеатрах в 2019-2020 гг.