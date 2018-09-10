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Продолжение сериала «Кухня» и шоу «Даешь молодежь!» снимет компания Бондарчука

Студия Art Pictures Vision уже снимала для СТС «Молодежку»
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«СТС медиа» определилась, кто будет снимать продолжение сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», а также продолжение шоу «Даешь молодежь!», сообщил «Ведомостям» сотрудник холдинга. Это будет Art Pictures Vision, основанная режиссером и продюсером Федором Бондарчуком и его партнерами. Два года назад совладельцем этой студии стала «Национальная медиа группа» (НМГ). У этой группы и «СТС медиа» есть общие акционеры.

Представитель Art Pictures Vision подтвердил информацию о новых проектах. Его коллега из «СТС медиа» от комментариев отказался.

Art Pictures Vision сняла первый сериал для канала СТС в 2013 г., эта была спортивная драма о хоккейной сборной «Молодежка». Сериалы этой компании также выходили или выйдут на каналах «Россия 1» (входит в ВГТРК) и ТНТ (входит в «Газпром-медиа»).

«Кухня», «Отель Элеон» и «Даешь молодежь» – одни из самых рейтинговых проектов для СТС. Отдельные выпуски «Кухни» собирали у экранов страны каждого четвертого смотревшего в этот момент телевизор зрителя возрастом 10-45 лет (данные Mediascope по городам с населением более 100 000 человек), напоминает сотрудник «СТС медиа».

Последние новые выпуски «Даешь молодежь» выходили в эфире СТС в 2013 г., «Кухни» – весной 2016 г., «Отеля Элеон» – прошлой осенью.

Прежде эти сериалы и шоу создавала для СТС компания Yellow, Black & White (YBW). Но в прошлом году основатели YBW перешли на работу к конкурентам «СТС медиа»: эта команда запустила канал «Супер» для «Газпром-медиа».

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