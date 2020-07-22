Бывший директор СТС снимет сериал для видеосервиса Megogo

СТС Легони-Фиалко покинула в 2018 г., источник, близкий к акционерам холдинга, в качестве причины ухода топ-менеджера называл «расхождения во взглядах на стратегическое развитие» канала. После этого она создала Space Production вместе с Ласкари. Сейчас эта продюсерская компания прежде всего занимается производством контента для каналов на Украине — близком для Легони-Фиалко рынке. Это, в частности, адаптация российского детективного сериала «След» (выходит на «Пятом канале», который принадлежит «Национальной медиа-группе») для телеканала СТБ и комедийный сериал «Родня» для телеканала 1+1. Обе премьеры запланированы на осень 2020 г. Параллельно Space Production искал партнеров для производства в России и прежде всего как раз среди видеосервисов. «Последний аксель» станет первым проектом компании в России.