Бывший директор СТС снимет сериал для видеосервиса Megogo

Бывший директор СТС снимет сериал для видеосервиса MegogoСпортивная драма «Последний аксель» расскажет об «изнанке» фигурного катания
Space Production снимет спортивный сериал «Последний аксель» для видеосервиса Megogo, сообщили «Ведомостям» сооснователь продюсерской компании Дарья Легони-Фиалко и гендиректор видеосервиса Виктор Чеканов. Легони-Фиалко — бывший директор СТС (флагманский канал одноименного холдинга), ее партнер по студии Екатерина Ласкари также работала на этом канале.
Это второй оригинальный проект, о котором публично объявляет Megogo. Этой весной сервис договорился с продюсерской компанией «М-продкашн» о производстве другого спортивного сериала под названием «Крюк». Оба проекта должны выйти в 2021 г., других подробностей по сделке со Space Production стороны не сообщают.
Легони-Фиалко работает в телевизионном бизнесе с 1997 г. До прихода в «СТС Медиа» в 2016 г. она управляла каналом «ТВ3» (входит в холдинг «Газпром-Медиа»), была генеральным продюсером телевизионных проектов студии Star Media и топ-менеджером украинского канала «1+1».
СТС Легони-Фиалко покинула в 2018 г., источник, близкий к акционерам холдинга, в качестве причины ухода топ-менеджера называл «расхождения во взглядах на стратегическое развитие» канала. После этого она создала Space Production вместе с Ласкари. Сейчас эта продюсерская компания прежде всего занимается производством контента для каналов на Украине — близком для Легони-Фиалко рынке. Это, в частности, адаптация российского детективного сериала «След» (выходит на «Пятом канале», который принадлежит «Национальной медиа-группе») для телеканала СТБ и комедийный сериал «Родня» для телеканала 1+1. Обе премьеры запланированы на осень 2020 г. Параллельно Space Production искал партнеров для производства в России и прежде всего как раз среди видеосервисов. «Последний аксель» станет первым проектом компании в России.
Отечественные видеосервисы выпустили первые оригинальные сериалы в 2018 г. Но лишь в этом году таким производством занялось большинство крупных платформ, в том числе игроки, никак не связанные с ТВ. Так, в апреле «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») выпустил сразу два своих первых проекта – комедийные сериалы «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна». В конце мая на крупнейшем российском видеосервисе Ivi также вышел первый сериал собственного производства – «Чума» от Carbon Production, совладелец которого топ-менеджер «Газпром-медиа» Тина Канделаки.
Megogo – третий по величине российский видеосервис, его доля в доходах всех онлайн-кинотеатров страны в 2019 г. составила 12% из совокупных 16,7 млрд руб., подсчитала «ТМТ Консалтинг».
«Последний аксель» — история юной фигуристки Тани, которая после внезапной смерти своего отца-тирана переезжает в Москву, чтобы попасть в национальную сборную по фигурному катанию и выступить на Чемпионате мира. Тане и ее младшей сестре очень нужен спортивный грант и поэтому она готова мириться с жестоким тренером. «В этой истории мы поднимаем такие важные темы, как ответственность за свою жизнь, закаливание характера, противодействие насилию. Мы хотим создать зрелищный сериал, глубокий, местами – жесткий», — говорит Легони-Фиалко. Дело сестер Хачатурян, убивших своего отца из-за жестокого обращения, примеры других женщин, подвергающихся насилию, вызывают широкий резонанс в обществе, указывает Чеканов: «С пользователями рунета нужно и важно говорить о таких темах».
Как директор СТС Легони-Фиалко участвовала в запуске таких проектов, как сериалы «Ивановы-Ивановы», «Психологини», «Улетный экипаж», а также шоу с Верой Брежневой «Успех». Самым популярным из них стал сериал «Ивановы-Ивановы». Серию его первого сезона в 2017 г. в среднем смотрели 16,2% зрителей России 10-45 лет в крупных городах, свидетельствуют данные Mediascope. Это заметно выше средней доли канала в этот период — 9,8%. А вот шоу «Успех» большой популярностью не пользовалось, средняя доля его восьми премьерных выпусков в 2017 г. — только 8,3%.