Онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек крупный кредит

Онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек крупный кредитДо сих пор компания развивалась только на деньги акционеров
Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек внешнее финансирование – он получил кредит Альфа-банка на 3,7 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании и подтвердил руководитель дирекции по работе с корпоративными клиентами Альфа-банка Денис Кутасов. Оба называют кредит венчурным. Заем привлечен на шесть лет, банк получил в залог акции видеосервиса, а также опцион на выкуп 2,5% акций видеосервиса по заранее обговоренной цене. Размер заложенного пакета, ставку по кредиту, а также оценку акций компании для опциона стороны раскрыть отказались.
До сих пор ivi развивался на средства акционеров, у компании не было долга, уточнил представитель компании. Это характерно практически для всех видеосервисов в России, указывает основатель ivi Олег Туманов. Ведь получить кредит на развитие довольно сложно. Банки оценивают эти операции как высокорисковые. Туманову и представителю Альфа-банка неизвестны другие случаи, когда видеосервис привлек действительно крупный кредит в банке. 3,7 млрд руб. – это больше половины выручки ivi в 2019 г.
Договоренность ivi и Альфа-банка Туманов расценивает как свидетельство масштаба и устойчивости бизнеса, подтвержденного быстрой динамикой роста.
Видеосервисы в последние годы – самые быстрорастущие медиакомпании в России. В 2019 г. рынок онлайн-кинотеатров в России вырос в полтора раза до 17,1 млрд руб., подсчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». На этом рынке появляется все больше игроков, собственные видеосервисы теперь есть не только у всех крупных медийных холдингов, но и у интернет-компаний и операторов связи. Из-за усиления конкуренции компании вынуждены все больше вкладывать в развитие и занимать деньги у акционеров. Лишь отдельные игроки, такие как Megogo, заявляли, что уже развиваются на собственные средства.
Как растет ivi
В 2019 г. выручка ivi увеличилась в 1,5 раза до 6,1 млрд руб. В этом году доходы видеосервиса растут еще быстрее, сообщил представитель компании, но конкретную цифру не привел, у сервиса уже 3 млн ежемесячно платящих пользователей. Ближайший конкурент – Okko в прошлом году удвоил доходы до 4,9 млрд руб. Пока ivi остается операционно убыточным бизнесом, но компания рассчитывает стать рентабельной в ближайшие несколько лет.
Год назад Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что вместе с фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala инвестирует в ivi $40 млн. Какие доли получили партнеры – неизвестно.
Компания не раскрывает структуру своих собственников. Известно лишь, что акционерами ivi.ru являются Туманов, фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, а также «Интеррос». Из публично доступной информации следует, что акционеры уже вложили в ivi более $250 млн.
IPO не за горами?
Венчурные кредиты на российском рынке всегда отдельные, практически штучные истории, говорит Кутасов из Альфа-банка: «Банк в такой ситуации берет на себя более высокие риски, чем при стандартном финансировании, и частично компенсирует их за счет возможности войти в капитал должника». Чтобы получить такое финансирование, бизнес должен показать определенный масштаб и стабильность денежных потоков. С другой стороны, банку необходимо очень хорошо разбираться в финансируемом по такой схеме бизнесе, чтобы максимально корректно оценить риски и перспективы, добавил Кутасов.
По его мнению, венчурное кредитование часто промежуточная ступень в финансовой жизни быстрорастущей компании между использованием денег акционеров и проведением IPO.
Туманов в последние два года неоднократно говорил о возможном IPO ivi, но всегда отказывался обсуждать конкретные планы. В январе «Коммерсантъ» сообщал, что видеосервис планирует выход на биржу до конца 2020 г. Источники «Ведомостей» в компании это не подтвердили. Опрошенные «Коммерсантом» и «Ведомостями» аналитики тогда оценили ivi в $700–800 млн. Сейчас Туманов вновь передал «Ведомостям», что не готов обсуждать конкретные планы по IPO.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка подтвердили, что российские видеосервисы берут в банках относительно небольшие кредиты на текущую деятельность, но не на развитие. Один из них удивлен, что ivi решил взять столь крупную сумму в банке, а не у акционеров: «В отличие от инвестиций акционеров такие деньги придется возвращать, это сильная финансовая нагрузка на быстрорастущий бизнес с отрицательной рентабельностью». Основатель крупной медийной компании возражает, что акционерам всегда выгоднее развивать бизнес на заемные деньги и бизнес ivi, очевидно, вырос до такого размера, что позволяет обслуживать крупный кредит. Деньги от Альфа-банка – прежде всего часть подготовки к IPO, еще один знак для потенциальных инвесторов о потенциале этого бизнеса, предполагает топ-менеджер другого видеосервиса.
Наконец, сотрудник другого крупного банка, который много работает с технологическими компаниями, сомневается, что кредит Альфа-банка корректно называть венчурным. Все-таки венчурные инвестиции предполагают покупку доли в компании, отмечает он: «Здесь же банк, видимо, основную часть дохода получит от выплаты процентной ставки. Скорее это форма высокорискового кредита».