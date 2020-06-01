Онлайн-кинотеатр ivi впервые привлек крупный кредит

Видеосервисы в последние годы – самые быстрорастущие медиакомпании в России. В 2019 г. рынок онлайн-кинотеатров в России вырос в полтора раза до 17,1 млрд руб., подсчитала исследовательская компания «ТМТ консалтинг». На этом рынке появляется все больше игроков, собственные видеосервисы теперь есть не только у всех крупных медийных холдингов, но и у интернет-компаний и операторов связи. Из-за усиления конкуренции компании вынуждены все больше вкладывать в развитие и занимать деньги у акционеров. Лишь отдельные игроки, такие как Megogo, заявляли, что уже развиваются на собственные средства.