Россияне в самоизоляции стали больше тратить на покупку фильмов

Россияне в самоизоляции стали больше тратить на покупку фильмовНо еще больше контента видеосервисы представляют сейчас бесплатно
В конце марта — начале апреля большинство видеосервисов в России обнулили стоимость подписки для новых пользователей или снизили ее до минимальной. Это произошло после того, как из-за эпидемии коронавируса работодатели стали отправлять сотрудников по домам, а власти вскоре объявили о введении режима самоизоляции. То, что люди станут проводить больше времени дома, подстегнет видеосмотрение, решили видеосервисы и приготовились максимально использовать этот период для привлечения новых пользователей.
Ожидания оправдались, говорят опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры видеосервисов. Все они согласились раскрыть лишь часть данных за апрель и только их относительные значения, сославшись на коммерческую тайну.
Представители двух крупнейших в стране видеосервисов — ivi и Okko, — не стали раскрывать конкретную информацию об увеличении подписчиков. Представитель Okko при этом уточнил, что пользователи сервиса в апреле проводили за просмотров почти в два раза больше, чем в марте и в три раза больше, чем год назад.
У Megogo число подписчиков в апреле выросло на 15% по сравнению с мартом и на 84% в сравнении с апрелем 2019 г., сообщил гендиректор этого видеосервиса Виктор Чеканов. Платящая подписная база видеосервиса More.tv в апреле, по словам его гендиректора Дениса Горшкова, выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом. У Start этот рост составил 20%, говорит его гендиректор Юлия Миндубаева и указывает, что в отличие от большинства конкурентов этот сервис не отменял плату за подписку и не снижал его стоимость. Представители всех этих сервисов также говорят об увеличении и времени смотрения. Так, у Megogo такое время в апреле выросло на 14% по сравнению с мартом, и на 160% — по сравнению с апрелем прошлого года.
Подписка — сейчас главный источник доходов видеосервисов. В 2019 г. доходы онлайн-кинотеатров выросли в полтора раза до 17,1 млрд руб., почти 60% из которых принесла подписка, 15,8% — покупка или аренда отдельных фильмов и сериалов, остальное сервисы заработали на размещении рекламы.
Во время самоизоляции жители России стали больше тратить и на покупку отдельных фильмов у видеосервисов, утверждает представитель Ivi. Эту тенденцию подтверждают представители Megogo и TVzavr. Чаще всего отдельно, а не в внутри подписки видеосервисы продают фильмы-новинки. У Megogo продажи фильмов выросли на 13% по сравнению с мартом и на 81% в сравнении с апрелем 2019 г., у TVzavr - на 20% и на 350% соответственно.
И если в марте пользователи видеосервисов отдавали предпочтение покупке и просмотру фильмов-катастроф, таких как «Заражение», то в апреле интерес сместился в сторону комедий и фильмов для семейного просмотра, в том числе, анимационных лент, говорят представители онлайн-кинотеатров. В топ продаж видеосервисов, как убедились «Ведомости» попали и новые фильмы — голливудские мультфильм «Тролли. Мировой тур» и комикс «Бладшот», а также российский «Спутник».
Конкретные цифры по продажам фильмов представители видеосервисов назвать отказались. Горшков лишь уточнил, что на «Спутник» в апреле пришлось 30% просмотров всех фильмов на More.tv. Представитель Ivi говорит, что у «Спутника» рекордное число просмотров среди отечественных картин за последние полтора года.
Смогут ли видеосервисы в будущем заработать на тех пользователях, которым сейчас раздали бесплатную подписку? Опрошенные «Ведомостями» топ-менеджеры онлайн-кинотеатров довольно сдержанно оценивают перспективы конвертации «карантинной аудитории» в регулярно платящую. Результат будет ясен через один-два месяца после окончания режима самоизоляции и спецакций видеосервисов, указывает Чеканов. Лишь небольшая доля пользователей, которые получили длительную подписку бесплатно, в результате конвертируются в платящую аудиторию, уверена Миндубаева.