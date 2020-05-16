Россияне в самоизоляции стали больше тратить на покупку фильмов

У Megogo число подписчиков в апреле выросло на 15% по сравнению с мартом и на 84% в сравнении с апрелем 2019 г., сообщил гендиректор этого видеосервиса Виктор Чеканов. Платящая подписная база видеосервиса More.tv в апреле, по словам его гендиректора Дениса Горшкова, выросла в 2,5 раза по сравнению с мартом. У Start этот рост составил 20%, говорит его гендиректор Юлия Миндубаева и указывает, что в отличие от большинства конкурентов этот сервис не отменял плату за подписку и не снижал его стоимость. Представители всех этих сервисов также говорят об увеличении и времени смотрения. Так, у Megogo такое время в апреле выросло на 14% по сравнению с мартом, и на 160% — по сравнению с апрелем прошлого года.