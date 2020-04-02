Жители России чаще всего подписаны только на один видеосервис

У жителей России, которые платили за контент в интернете в 2019 г., в среднем было 1,15 подписок на видеосервисы, следует из исследования J’son & Partners Consulting. Такие подсчеты в России были проведены впервые. В США пользователи в среднем подписаны на 2,01 сервисов, отмечает Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента J`son & Partners Consulting.