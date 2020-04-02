Жители России чаще всего подписаны только на один видеосервис
У жителей России, которые платили за контент в интернете в 2019 г., в среднем было 1,15 подписок на видеосервисы, следует из исследования J’son & Partners Consulting. Такие подсчеты в России были проведены впервые. В США пользователи в среднем подписаны на 2,01 сервисов, отмечает Дмитрий Колесов, директор департамента ТВ и контента J`son & Partners Consulting.
«Пока россияне просто привыкают платить. Поэтому число подписок близко к единице. Но с другой стороны это говорит о том, что наш рынок далек от насыщения и общее количество подписок и их среднее значение будут расти», — уверен Колесов.
Этому будет способствовать увеличение эксклюзивного контента, в том числе, собственного производства, который уже сейчас начали предлагать российские видеосервисы – Premier, Start, «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») и другие. Еще один фактор – борьба с интернет-пиратством.
Всего по итогам 2019 г. рынок легальных видеосервисов (учитываются данные онлайн-кинотеатров – независимые и принадлежащие телеком-операторам или телеканалам, видеоплатформы социальных сетей, агрегаторы контента и инфосервисы) вырос на 65,7%, до 41,2 млрд руб. (без НДС), подсчитал J`son & Partners Consulting. Общая выручка видеосервисов впервые рассчитана с учетом пересечений выручки в результате партнерства различных площадок между собой (когда один видеосервис предоставляет свой контент другому).
В 2019 г. подписка принесла видеосервисам 31,6% общей выручки, годом ранее – 24,2%. Доля доходов от рекламы наоборот – сократилась с 57%, до 55,1%, и уже в следующем году реклама опустится ниже 50%, прогнозируют аналитики J`son & Partners Consulting.