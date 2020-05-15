Чем занимаются россияне в самоизоляции

Свое исследование 15 марта опубликовал ВЦИОМ и Social Business Group. Согласно опросу, в котором участвовали 1600 респондентов, большинство россиян (61%) недовольны удаленной работой либо совершенно, либо в значительной степени. Основные причины — важность общения с людьми в их работе, невозможность сосредоточиться на ней дома, а также усталость от нахождения в четырех стенах. Еще часть респондентов не устроило качество домашнего интернета и производительность компьютеров. Те, кому нравится работать дистанционно, аргументировали свою позицию тем, что им не надо тратить время на дорогу, гибким графиком и возможностью самостоятельно организовать свое время.