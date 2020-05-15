Чем занимаются россияне в самоизоляции

Чем занимаются россияне в самоизоляцииИх интересуют домашние дела, сериалы, спорт и алкоголь
Из-за эпидемии коронавируса большинство россиян перешли на удаленную работу. Но полного перехода не произошло – учатся и работают на дому 76,5% россиян, опрошенных компанией Telecom Daily. Остальные 23,5% по-прежнему трудятся в офисах. В опросе приняли участие 994 респондента, 870 анкет признаны достоверными.
Основные занятия в режиме самоизоляции – домашние дела (у 72% опрошенных), просмотр фильмов и сериалов (66%), общение с семьей (55%), общение в социальных сетях (52%), а также сон (49%). Россияне также занимают себя спортом и алкоголем — такое времяпровождение выбрали по 32% респондентов. Примерно по столько же опрошенных (по 30%) учатся и уделяют время хобби.
Востребованной заменой оффлайн-магазинам стали сервисы заказа продуктов в интернете — ими пользуется 55% респондентов. 32% опрошенных сообщили, что оформили подписки в онлайн-кинотеатрах. Концерты в интернете смотрят 27%. Дистанционные курсы проходят 25% респондентов, 19% занимаются дома спортом, используя онлайн-программы, еще 12% посещают виртуальные экскурсии.
Большинство респондентов намерены оставить ставшие привычными услуги и после отмены ограничений: отток клиентов у сервисов доставки еды и онлайн-кинотеатров может не превысит 20%, прогнозирует Telecom Daily. От интернет-концертов готовы отказаться 50% опрошенных. В то же время количество тех, кто согласен проходить обучающие курсы в режиме онлайн и после отмены противоэпидемических ограничений, почти не изменится (продолжить дистанционное обучение намерены 24% опрошенных).
Комментируя плюсы и минусы удаленной работы, большинство респондентов заявили, что с окончанием режима самоизоляции хотели бы вернуться к привычному режиму работы: однозначно за это высказались 26%, еще 33% предпочли бы именно такой вариант. Тем не менее, 41% хотели бы продолжить работать из дома.
Свое исследование 15 марта опубликовал ВЦИОМ и Social Business Group. Согласно опросу, в котором участвовали 1600 респондентов, большинство россиян (61%) недовольны удаленной работой либо совершенно, либо в значительной степени. Основные причины — важность общения с людьми в их работе, невозможность сосредоточиться на ней дома, а также усталость от нахождения в четырех стенах. Еще часть респондентов не устроило качество домашнего интернета и производительность компьютеров. Те, кому нравится работать дистанционно, аргументировали свою позицию тем, что им не надо тратить время на дорогу, гибким графиком и возможностью самостоятельно организовать свое время.