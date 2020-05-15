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Чем занимаются россияне в самоизоляции

Их интересуют домашние дела, сериалы, спорт и алкоголь
Ангелина Кречетова
SERGEI ILNITSKY / EPA / TASS

Из-за эпидемии коронавируса большинство россиян перешли на удаленную работу. Но полного перехода не произошло – учатся и работают на дому 76,5% россиян, опрошенных компанией Telecom Daily. Остальные 23,5% по-прежнему трудятся в офисах. В опросе приняли участие 994 респондента, 870 анкет признаны достоверными.

Основные занятия в режиме самоизоляции – домашние дела (у 72% опрошенных), просмотр фильмов и сериалов (66%), общение с семьей (55%), общение в социальных сетях (52%), а также сон (49%). Россияне также занимают себя спортом и алкоголем — такое времяпровождение выбрали по 32% респондентов. Примерно по столько же опрошенных (по 30%) учатся и уделяют время хобби. 

Востребованной заменой оффлайн-магазинам стали сервисы заказа продуктов в интернете — ими пользуется 55% респондентов. 32% опрошенных сообщили, что оформили подписки в онлайн-кинотеатрах. Концерты в интернете смотрят 27%. Дистанционные курсы проходят 25% респондентов, 19% занимаются дома спортом, используя онлайн-программы, еще 12% посещают виртуальные экскурсии.

Большинство респондентов намерены оставить ставшие привычными услуги и после отмены ограничений: отток клиентов у сервисов доставки еды и онлайн-кинотеатров может не превысит 20%, прогнозирует Telecom Daily. От интернет-концертов готовы отказаться 50% опрошенных. В то же время количество тех, кто согласен проходить обучающие курсы в режиме онлайн и после отмены противоэпидемических ограничений, почти не изменится (продолжить дистанционное обучение намерены 24% опрошенных).

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Комментируя плюсы и минусы удаленной работы, большинство респондентов заявили, что с окончанием режима самоизоляции хотели бы вернуться к привычному режиму работы: однозначно за это высказались 26%, еще 33% предпочли бы именно такой вариант. Тем не менее, 41% хотели бы продолжить работать из дома.

Свое исследование 15 марта опубликовал ВЦИОМ и Social Business Group. Согласно опросу, в котором участвовали 1600 респондентов, большинство россиян (61%) недовольны удаленной работой либо совершенно, либо в значительной степени. Основные причины — важность общения с людьми в их работе, невозможность сосредоточиться на ней дома, а также усталость от нахождения в четырех стенах. Еще часть респондентов не устроило качество домашнего интернета и производительность компьютеров. Те, кому нравится работать дистанционно, аргументировали свою позицию тем, что им не надо тратить время на дорогу, гибким графиком и возможностью самостоятельно организовать свое время. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных