РФПИ инвестировал в онлайн-кинотеатр Ivi

Ivi, запущенный в 2010 г., является на сегодня крупнейшим по выручке онлайн-кинотеатром в России Евгений Разумный / Ведомости

Консорциум во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и фондом из Объединенных Арабских Эмиратов Mubadala стал инвестором крупнейшего в России онлайн-кинотеатра Ivi, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к сделке, и подтвердил гендиректор видеосервиса Олег Туманов. О договоренностях стороны объявили в начале июня этого года. Сейчас сделка закрыта, ее условия стороны не раскрывают. Инвесторы получили через допэмиссию миноритарный пакет ivi.ru, знают два акционера видеосервиса. Консорциум вложит около $40 млн в видеосервис, добавляет один из собеседников «Ведомостей».

Деньги будут направлены на производство собственного контента и развитие Ivi, заявил «Ведомостям» гендиректор видеосервиса Олег Туманов. В ближайший год компания намерена инвестировать в полнометражные фильмы и сериалы до 1 млрд руб., анонсировал ранее Туманов.

Ivi, запущенный в 2010 г., является на сегодня крупнейшим по выручке онлайн-кинотеатром в России. Его долю на рынке онлайн-кинотеатров аналитики «ТМТ консалтинга» оценивают в 37%, у ближайшего конкурента – сервиса Okko (входит в Rambler Group) – 19%, у Amediateka – 11%. Выручка по МСФО Ivi в 2018 г., по данным самой компании, выросла на 62% и составила 3,94 млрд руб. Весь рынок в прошлом году вырос на 48% до 11,4 млрд руб., следует из данных «ТМТ консалтинга».

Компания не раскрывает структуру своих собственников. Известно лишь, что акционерами ivi.ru являются основатель и гендиректор Олег Туманов, компания «Интеррос» (ей перешел миноритарный пакет, ранее принадлежавший «Профмедиа»), фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures.