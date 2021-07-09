Киносеть Мамута выиграла еще один спор с «Трастом» по долгам

Деятельность кинотеатров была внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В частности, кинотеатры «Синема парк» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г. После закрытия кинотеатров компания больше не смогла получать выручку от основной деятельности и, соответственно, обслуживать долг. На сегодняшний день для кинотеатров также действуют ограничения: в Москве для федеральных кинотеатров при допуске только с QR-кодами возможна заполняемость залов более 500 человек, но не более 50% от общего количества мест. Без QR-кода число посетителей не должно превышать 500 человек, для остальных кинотеатров заполняемость залов не должна превышать 50%.