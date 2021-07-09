Киносеть Мамута выиграла еще один спор с «Трастом» по долгам

Киносеть Мамута выиграла еще один спор с «Трастом» по долгамЭто уже третье решение суда в пользу структур бизнесмена
Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» бизнесмена Александра Мамута к банку непрофильных активов «Траст», следует из картотеки арбитражных дел.
В иске, который АО «Синема парк» подало в январе 2021 г., компания настаивала на пересмотре условий договора невозобновляемой кредитной линии из-за влияния ограничительных мер по коронавирусу на бизнес киносети, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковыми требованиями. В частности, компания настаивала на увеличении срока возврата долга с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освобождении от уплаты процентов на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, снижении процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования.
Кредитная линия была открыта в августе 2017 г. в банке «Открытие», в отношении которого ЦБ в том же месяце начал процедуру санации. Тогда же лимит по кредитной линии был установлен в размере фактически выданной суммы — 1,94 млрд руб.
Основанием для изменения договора является ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события. Таким событием стала пандемия коронавируса, сообщил источник, знакомый с исковыми требованиями. Он отметил, что в период действия договора «Синема парк» перечислил по нему «Трасту» 523 млн руб. процентов, но с марта 2020 г. компания перестала платить в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Юрист «Синема парка», управляющий партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Григорий Чернышов назвал решение суда «правильным и справедливым». «Оно принято в русле усилий президента нашей страны и правительства по недопущению банкротства наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики», — сказал он. Гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин от комментариев отказался.
В пресс-службе «Траста» сообщили «Ведомостям», что намерены оспаривать данное решение в высших судебных инстанциях. В банке назвали решение суда «необоснованным и принятым в нарушение законодательства» и предупредили, что «формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщикам, прикрываясь пандемией, уклонятся от исполнения кредитных обязательств».
Деятельность кинотеатров была внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В частности, кинотеатры «Синема парк» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г. После закрытия кинотеатров компания больше не смогла получать выручку от основной деятельности и, соответственно, обслуживать долг. На сегодняшний день для кинотеатров также действуют ограничения: в Москве для федеральных кинотеатров при допуске только с QR-кодами возможна заполняемость залов более 500 человек, но не более 50% от общего количества мест. Без QR-кода число посетителей не должно превышать 500 человек, для остальных кинотеатров заполняемость залов не должна превышать 50%.
В начале июня Арбитражный суд Москвы также поддержал «Синема парк» в споре с «Трастом», приняв решение о пересмотре условий кредитного соглашения на 2,7 млрд руб. Суд продлил срок кредитования с 2023 по 2027 г., освободил от уплаты процентов на период действия ограничений по коронавирусу, снизил процентную ставку с 7,5 до 1%. 7 июля Девятый арбитражный апелляционный суд пересмотрел условия договора о возобновляемой кредитной линии между оператором сети магазинов детских игрушек Hamleys («Вандеркинд») и «Трастом» на сумму 2,6 млрд руб. Компания обратилась в суд с требованием продлить срок выплаты долга по кредитной линии примерно на 5,5 млрд руб. (3 млрд руб. тела долга уже погашены, ставка 7,5%), исключить оплату процентов на весь срок действия коронавирусных ограничений. Суд эти требования удовлетворил.
Как сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с условиями кредитных договоров, изначально деньги по кредитным линиям в «Открытии» выдавались в 2017 г. на 10 лет, но затем их сроки сократили — теперь они должны были быть выплачены к 2023 г. «Сроки сократили без объяснения, просто так, как и по всем кредитам структур Мамута. При этом эти компании к осени 2020 г. досрочно вернули $450 млн», — сказал источник. По его словам, «другим заемщикам они пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки».
В мае 2021 г. «Траст» подал иск в Пресненский суд Москвы о взыскании 19,2 млрд руб. долга с компаний Мамута — A&NN Investment и «Синема парк» — и лично с бизнесмена. Банк сообщал, что общий долг этих структур составляет 23 млрд руб. и Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. До этого банк подал к бизнесмену еще три иска на меньшие суммы. С «Трастом» судятся и компании Мамута. В конце января три иска в арбитраж подало АО «Синема парк». Еще один иск в январе подала A&NN Investments, компания также настаивает на пересмотре кредитных договоров.