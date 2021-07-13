Киносеть Мамута выиграла третий спор с «Трастом» по долгам

Киносеть Мамута выиграла третий спор с «Трастом» по долгамСуд пересмотрел условия возврата кредита в размере 6,2 млрд рублей на покупку «Формулы кино»
Арбитражный суд Москвы 13 июля в полном объеме удовлетворил иск объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» бизнесмена Александра Мамута к банку непрофильных активов «Траст» о пересмотре условий договора невозобновляемой кредитной линии от июня 2017 г., следует из картотеки арбитражных дел.
В иске, который АО «Синема парк» подало в январе 2021 г., речь идет о реструктуризации кредита на сумму около 6,2 млрд руб., который был выдан на покупку 100% киносети «Формула кино» у компании Мамута A&NN Investments в 2017 г., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с исковыми требованиями. В рамках сделки «Синема парк» выкупила у A&NN 100% офшора Velios, который владел 75% минус одна акция головной структуры «Формулы кино» (Formula Kino Holding) и 25% плюс одна акция Formula Kino Holding. До этого A&NN выкупила эти активы у инвестиционного подразделения «Альфа-групп» А1 и сооснователя киносети Владимира Захарова соответственно.
Кредитная линия была открыта в июне 2017 г. в банке «Открытие», в отношении которого ЦБ в августе того же года начал процедуру санации.
В иске «Синема парк» настаивала на пересмотре условий договора невозобновляемой кредитной линии из-за влияния ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, на бизнес киносети, отметил источник. По его словам, компания требовала увеличить срок кредитования с 31 декабря 2022 г. до 31 декабря 2027 г., освободить от уплаты процентов и пени на период действия коронавирусных ограничений в отношении кинотеатров, а также снижения процентной ставки с 7,5 до 1% после снятия ограничений, но с оплатой процентов в конце срока кредитования, отметил собеседник.
Суд удовлетворил все требования истца, сообщил «Ведомостям» юрист «Синема парка», управляющий партнер адвокатского бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры» Григорий Чернышов. По его мнению, «решение суда полностью находится в русле государственной политики по поддержке отраслей, наиболее пострадавших от последствий пандемии».
Основанием для изменения договора является ст. 451 ГК РФ, которая регламентирует корректировку договора в случае существенного изменения обстоятельств с момента заключения соглашения. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что договор не был бы заключен, если бы стороны могли предвидеть такие события. Таким событием стала пандемия коронавируса, сообщил источник, знакомый с исковыми требованиями. Он отметил, что в период действия договора «Синема парк» перечислил по нему «Трасту» 1,13 млрд руб. процентов, но с марта 2020 г. компания перестала платить в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.
Гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин отказался комментировать решение суда.
В пресс-службе «Траста» сообщили «Ведомостям», что «вынесенный судебный акт является необоснованным и принятым в нарушение законодательства». «Формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщикам, прикрываясь пандемией, уклоняться от исполнения кредитных обязательств», — сказали в банке. Там подчеркнули, что «Траст» «неоднократно шел навстречу объединенной киносети, продлевал сроки уплаты процентов, а также уменьшал процентную ставку», однако «заемщик и его дочерние компании не были в состоянии обслуживать все кредиты».
Деятельность кинотеатров была внесена в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики. В частности, кинотеатры «Синема парк» были закрыты в Москве с 26 марта по 1 августа 2020 г., в Санкт-Петербурге — с 20 марта по 12 сентября 2020 г., в Челябинске — с 26 марта по 1 сентября 2020 г. После закрытия кинотеатров компания больше не смогла получать выручку от основной деятельности и, соответственно, обслуживать долг. На сегодняшний день для кинотеатров также действуют ограничения: для коммерческих кинотеатров заполняемость залов не должна превышать 50%.
Это третий и последний на сегодняшний день иск «Синема парка» к «Трасту». Ранее суд удовлетворил два аналогичных иска о пересмотре условий кредитных соглашений на суммы 1,94 млрд руб. и 2,7 млрд руб. Суд продлил срок кредитования с 2023 по 2027 г., освободил от уплаты процентов на период действия ограничений по коронавирусу, снизил процентную ставку с 7,5 до 1%. Аналогичное решение было принято 7 июля и Девятым арбитражным апелляционным судом. Он пересмотрел условия договора о возобновляемой кредитной линии между оператором сети магазинов детских игрушек Hamleys Мамута и «Трастом» на сумму 2,6 млрд руб.
Как сообщал ранее «Ведомостям» источник, знакомый с условиями кредитных договоров, изначально деньги по кредитным линиям в «Открытии» выдавались в 2017 г. на 10 лет, но затем их сроки сократили — они должны были быть выплачены к 2023 г. «Сроки сократили без объяснения, просто так, как и по всем кредитам структур Мамута. При этом эти компании к осени 2020 г. досрочно вернули $450 млн», — сказал источник. По его словам, «другим заемщикам они пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки».
В мае 2021 г. «Траст» подал иск в Пресненский суд Москвы о взыскании 19,2 млрд руб. долга с компаний Мамута — A&NN Investment и «Синема парк» — и лично с бизнесмена. Банк сообщал, что общий долг этих структур составляет 23 млрд руб. и Мамут выступает поручителем по этим обязательствам. До этого банк подал к бизнесмену еще три иска на меньшие суммы.