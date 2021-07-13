Киносеть Мамута выиграла третий спор с «Трастом» по долгам

Как сообщал ранее «Ведомостям» источник, знакомый с условиями кредитных договоров, изначально деньги по кредитным линиям в «Открытии» выдавались в 2017 г. на 10 лет, но затем их сроки сократили — они должны были быть выплачены к 2023 г. «Сроки сократили без объяснения, просто так, как и по всем кредитам структур Мамута. При этом эти компании к осени 2020 г. досрочно вернули $450 млн», — сказал источник. По его словам, «другим заемщикам они пошли на долгосрочное продление, нулевую ставку и другие уступки».