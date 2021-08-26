Российским кинокомпаниям дали почти 500 млн рублей на дубляж

Российским кинокомпаниям дали почти 500 млн рублей на дубляжЭксперты сомневаются, что такая сумма вложений в локализацию отечественных фильмов и сериалов может троекратно окупиться
Российские власти заключили 11 соглашений с кинокомпаниями на общую сумму свыше 450 млн руб. по субсидиям на перевод отечественных кинопроектов и сериалов на иностранные языки, еще 30 млн руб. планируется распределить позднее. Об этом рассказали «Ведомостям» в Минэкономразвития.
Субсидии кинокомпаниям на международное продвижение их проектов выделяются в России второй год. В прошлом году компании получили около 300 млн руб. на иностранный дубляж и субтитрирование. В этом году в рамках заявленного бюджета господдержки будут поддержаны 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов, уточнили в министерстве, а сумма, выделенная на программу, увеличена в 1,5 раза.
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