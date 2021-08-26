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Российским кинокомпаниям дали почти 500 млн рублей на дубляж

Эксперты сомневаются, что такая сумма вложений в локализацию отечественных фильмов и сериалов может троекратно окупиться
Марина Бочкарева Мария Истомина
Субсидию почти в 15 млн руб. получил совместный проект студий Wizart и СТВ – «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» /Кинокомпания CTB

Российские власти заключили 11 соглашений с кинокомпаниями на общую сумму свыше 450 млн руб. по субсидиям на перевод отечественных кинопроектов и сериалов на иностранные языки, еще 30 млн руб. планируется распределить позднее. Об этом рассказали «Ведомостям» в Минэкономразвития.

Субсидии кинокомпаниям на международное продвижение их проектов выделяются в России второй год. В прошлом году компании получили около 300 млн руб. на иностранный дубляж и субтитрирование. В этом году в рамках заявленного бюджета господдержки будут поддержаны 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов, уточнили в министерстве, а сумма, выделенная на программу, увеличена в 1,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных