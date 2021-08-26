Российским кинокомпаниям дали почти 500 млн рублей на дубляж

Субсидии кинокомпаниям на международное продвижение их проектов выделяются в России второй год. В прошлом году компании получили около 300 млн руб. на иностранный дубляж и субтитрирование. В этом году в рамках заявленного бюджета господдержки будут поддержаны 21 художественный и 24 анимационных фильмов и сериалов, уточнили в министерстве, а сумма, выделенная на программу, увеличена в 1,5 раза.