В «Роскино» сменилось руководство

В «Роскино» сменилось руководствоОрганизацию возглавила экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто
Новым руководителем «Роскино» стала экс-глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Инна Шалыто. Евгения Маркова, руководившая организацией с 2019 г., покидает пост гендиректора и перейдет в совет директоров «Роскино», сосредоточившись на решении стратегических задач организации. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель «Роскино». По его словам, соответствующее решение накануне утвердило Росимущество.
«Роскино» – преемник «Совэкспортфильма», основанной в 1924 г. организации, которая занималась производством и прокатом советского кино за рубежом. На 100% принадлежит Росимуществу. В статусе национального оператора «Роскино» сейчас занимается продвижением отечественных фильмов и сериалов за рубежом, в том числе на мировых ключевых кинорынках под брендом Russian Content Worldwide, а также организует фестивали российского кино за рубежом – Russian Film Festival. Также «Роскино» проводит исследования зарубежных рынков и консультирует российских продюсеров по этому вопросу.
Под руководством Марковой «Роскино» начало системно поддерживать международную копродукцию, запустив программы Focus on Russia и Country Dialogs в рамках ключевых кинорынков. География международного присутствия российской киноиндустрии за рубежом за последние три года увеличилась на 25%, в числе новых территорий – страны региона MENA, Израиль, Латинская Америка и т. д.
Инне Шалыто 39 лет. Она родилась в Ленинграде, в 2005 г. окончила Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специальности «регионовед». Шалыто известна по своей работе в правительстве Санкт-Петербурга. В 2013-2014 гг. была зампредом комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, создала Центр кластерного развития, организовала ряд крупных международных форумов.
В 2014-2016 гг. Шалыто занимала пост председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, занималась разработкой новых туристических пакетов и в целом продвижением города на российском и зарубежном рынках. В 2000-х Шалыто работала в частном секторе – в структурах АФК «Система» и Yota на руководящих должностях – была директором по развитию инновационных медиапродуктов МТС, руководила компанией «Стрим» и т. д.
Главной задачей «Роскино» станет укрепление партнерства с такими крупными рынками дистрибуции контента, как Азия и Латинская Америка, передала «Ведомостям» через представителя Шалыто, комментируя свое назначение на пост руководителя организации: «Кино, анимация и сериалы от ведущих российских производителей здесь уже имели локальный успех, который нам теперь предстоит масштабировать».
Российские фильмы по итогам 2021 г. заработали в зарубежном кинопрокате $18,2 млн, следует из данных отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика». Звание крупнейшего импортера российских фильмов сохранил за собой Китай, сборы наших лент в этой стране в прошлом году составили почти $7,4 млн. Самым продаваемым в 2021 г. за рубежом фильмом из России стала военная драма «Уроки фарси» – она собрала за пределами России $6,2 млн.
Одним из ключевых достижений Марковой на посту главы «Роскино» стало то, что ей, по сути, удалось перезапустить эту организацию, сделать поддержку продвижения российского кино за рубежом системной, говорит главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.
«После начала спецоперации России на Украине российский контент столкнулся с так называемой «культурой отмены». Что, конечно, приведет к тому, что формат и приоритеты продвижения российского кино за рубежом претерпят существенные изменения. Переориентация на Восток и Латинскую Америку в данном случае логична», – считает он.
Сейчас, в связи с геополитической ситуацией, перед необходимостью кардинальной смены направлений встали все участники сферы культуры России, согласен с Нечаевым главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, в части дистрибуции российского киноконтента в последние годы хорошо развивался экспорт на Восток и правильно было бы расширять сотрудничество именно в этом направлении: «Также логично было бы активнее развивать большие и при этом растущие рынки, такие как Пакистан, Индонезия, Индия и т. д.».