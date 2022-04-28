В «Роскино» сменилось руководство

Сейчас, в связи с геополитической ситуацией, перед необходимостью кардинальной смены направлений встали все участники сферы культуры России, согласен с Нечаевым главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его словам, в части дистрибуции российского киноконтента в последние годы хорошо развивался экспорт на Восток и правильно было бы расширять сотрудничество именно в этом направлении: «Также логично было бы активнее развивать большие и при этом растущие рынки, такие как Пакистан, Индонезия, Индия и т. д.».