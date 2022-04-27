Данила Козловский подал в суд на структуру Start из–за сериала «Карамора»

Как следует из текста иска, в соответствии с договором «Старт студио» за вознаграждение получает исключительные права на сам сериал «Карамора», а также на сценарии и другие сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и т. д.), созданные в связи с выпуском этого проекта. Ими до момента передачи ответчику совместно владели «ДК интертеймент» и «Кинопрайм», что закреплено инвестиционным договором от августа 2020 г. Общая сумма вознаграждения, как следует из иска, составляет 957,5 млн руб. и была разбита на периодические фиксированные выплаты, которые «Старт студио» должен был перечислять как «ДК интертеймент», так и «Кинопрайму». Помимо фиксированного вознаграждения, создатель и инвестор «Караморы» должны были получать еще дополнительное вознаграждение в виде процентных отчислений от доходов за дистрибуцию проекта. Договор, как указано в иске, вступил в силу после его подписания, и с этого момента «Старт студио» смог пользоваться правами на проект без каких-либо ограничений.