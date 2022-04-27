Данила Козловский подал в суд на структуру Start из–за сериала «Карамора»Продакшн режиссера требует более 128 млн рублей долга за передачу прав на проект
Компания режиссера и актера Данилы Козловского ООО «ДК интертеймент» 25 апреля подала иск к ООО «Старт студио» (входит в группу компаний Start, которая управляет одноименным видеосервисом), следует из картотеки Арбитражного суда г. Москвы. Третьим лицом в иске заявлен фонд «Кинопрайм». Данила Козловский подтвердил «Ведомостям» направление иска в суд, отметив, что он связан с невыполнением партнером обязательств по действующему договору.
Сумма, заявленная к взысканию, составляет 128,1 млн руб., следует из иска, с копией которого ознакомились «Ведомости». Подлинность иска и направление его в суд «Ведомостям» подтвердили в фонде «Кинопрайм». Фонд был инвестором сериала «Карамора», уточнил исполнительный директор «Кинопрайма» Антон Малышев. От дальнейших комментариев он отказался.
Эксклюзивная премьера восьмисерийного фильма «Карамора» состоялась на видеосервисе Start в январе 2022 г. Этому предшествовало заключенное в сентябре 2021 г. стратегическое партнерство «ДК интертеймент» с видеосервисом Start. Контракт также предусматривал сотрудничество по другим проектам, срок его действия – конец 2023 г. с возможностью пролонгации, рассказывали тогда «Ведомостям» в самих компаниях. Других условий сделки стороны ранее не раскрывали.
Как следует из текста иска, в соответствии с договором «Старт студио» за вознаграждение получает исключительные права на сам сериал «Карамора», а также на сценарии и другие сопутствующие материалы (тизеры, фотографии, видеоролики и т. д.), созданные в связи с выпуском этого проекта. Ими до момента передачи ответчику совместно владели «ДК интертеймент» и «Кинопрайм», что закреплено инвестиционным договором от августа 2020 г. Общая сумма вознаграждения, как следует из иска, составляет 957,5 млн руб. и была разбита на периодические фиксированные выплаты, которые «Старт студио» должен был перечислять как «ДК интертеймент», так и «Кинопрайму». Помимо фиксированного вознаграждения, создатель и инвестор «Караморы» должны были получать еще дополнительное вознаграждение в виде процентных отчислений от доходов за дистрибуцию проекта. Договор, как указано в иске, вступил в силу после его подписания, и с этого момента «Старт студио» смог пользоваться правами на проект без каких-либо ограничений.
В итоге свои обязательства истец, как указано в иске, исполнил в полном объеме. В январе «ДК интертеймент» передал «Старт студио» итоговую мастер–копию сериала, а позже разместил для скачивания финальный восьмой эпизод проекта, который был показан на видеосервисе Start 3 марта. Ответчик также сначала выполнял свои обязательства. Но в марте в рамках выплаты фиксированного вознаграждения очередной транш в размере 125 млн руб. не был произведен и на урегулирование вопроса в досудебном порядке ответчик не пошел, следует из иска.
Между тем договор предусматривал пени в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. К моменту подачи иска сумма неустойки составила 3,1 млн руб., а общая сумма взыскания – 128,1 млн руб. Дата заседания суда по делу, как следует из картотеки арбитража, пока не назначена.
В пресс–службе Start «Ведомостям» сообщили, что иск еще не получали и надеялись, что удастся прийти к взаимопониманию в досудебном порядке, поскольку вели с партнерами переговоры о реструктуризации платежей «в связи со сложившейся форс–мажорной ситуацией»: «Бизнес-модель Start строится на окупаемости контента не только от премьеры на собственной платформе, но и от дальнейшей дистрибуции на другие платформы и телеканалы в России и за рубежом. До подписания нашего договора уже начались переговоры с международными крупными площадками и с телеканалами в России. В связи со специальной военной операцией переговоры и подписание договоров дистрибуции остановились. В России дистрибуция стала невозможна по нескольким причинам, в том числе связанным с содержанием проекта и обращением граждан в надзорные органы».
Романовы, революционеры и вампиры
«Карамора» — многосерийный фильм, снятый «ДК интертеймент», его генпродюсером является Данила Козловский. Действие сюжета сериала разворачивается в альтернативной дореволюционной России.
Еще до выхода проекта его пытались запретить православные активисты, написав соответствующее обращение в Генпрокуратуру. Чувство верующих оскорбило то, что по сюжету сериала династию Романовых, якобы, на протяжении 300 лет хранит тайный орден вампиров. В то время как Николай II и члены его семьи были канонизированы РПЦ и почитаются верующими, как святые, было указано в обращении к генпрокурору.
В первый уик-энд сериал посмотрели порядка 200 000 домохозяйств, имеющих подписку на Start, что стало рекордом по этому показателю на самой платформе, сообщал тогда сам видеосервис. После показа на Start проект вышел на других видеосервисах – «Кинопоиск», Okko и Kion.
Козловский также выразил надежду, что «вопрос каким–то образом удастся все же урегулировать в ближайшее время».
Опрошенные «Ведомостями» юристы сходятся во мнении, что заявитель имеет все шансы на то, что суд примет именно его сторону. Перспективы взыскания основного долга можно оценить высоко: ответчик признал сделку, оплатил часть суммы, вопрос только в полноте выплаты, говорит Павел Катков, основатель KIP LegalTech. По его словам, практика судов по долгам между продюсерскими компаниями и заказчиками – сложившаяся, но, как правило, истцы в этих случаях стараются не придавать таким разбирательствам публичной огласки, руководствуясь принципом, что это все–таки их клиент.
Если верить тому, что написано в иске, ответчик заключил договор с условиями, которые не допускают двоякого прочтения – до конца марта заплатить очередные транши фиксированного вознаграждения за отчужденное исключительное право, то вероятнее всего, суд довольно быстро взыщет с должника суммы, причитающиеся истцу, говорит управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко. «Фиксированное вознаграждение никак не завязано на дистрибуцию проекта, и аргументы о том, что здесь возникли сложности, могут иметь воздействие на заявителя, в случае нового раунда переговоров. Но не на суд», – сказал он.
С взысканием задолженности в суде у заявителя действительно не должно возникнуть проблем, солидарен с коллегами Владимир Энтин, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры»: «Другой вопрос, что интересы «Кинопрайма», который в данном процессе выступает как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, по факту все же были ущемлены. Фонд, как следует из иска, был совладельцем отчужденных прав и получал в рамках договора выплаты. И ему логичнее было бы участвовать в процессе все же как соискателю, тем самым гарантируя себе взыскиваемую задолженность».