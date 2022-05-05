«Фильм, который жалит как пощечина»

Принято считать, что первым советским фильмом, получившим «Оскара», стал «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969 г.). Однако за много лет до этого, в 1943 г. и в разгар Второй мировой войны, статуэтку за лучший документальный фильм получили создатели «Разгрома немецких войск под Москвой».