«Фильм, который жалит как пощечина»История первого советского оскароносца «Разгром немецких войск под Москвой»
Принято считать, что первым советским фильмом, получившим «Оскара», стал «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969 г.). Однако за много лет до этого, в 1943 г. и в разгар Второй мировой войны, статуэтку за лучший документальный фильм получили создатели «Разгрома немецких войск под Москвой».
Рассказывающая об этих событиях историческая драма «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого (известен по фильмам «Битва за Севастополь», «Черновик»), премьера которой в России состоялась 21 апреля, по итогам первого уикенда стала лидером отечественного кинопроката. С 21 по 24 апреля в кинотеатрах страны ее посмотрели, по данным отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», почти 105 000 россиян, сборы составили 31,6 млн руб. Сейчас касса кинокартины составляет, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, почти 67 млн руб.