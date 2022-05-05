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«Фильм, который жалит как пощечина»

История первого советского оскароносца «Разгром немецких войск под Москвой»
Роман Черкасов
Кадр из фильма «Первый «Оскар» / Централ Партнершип

Принято считать, что первым советским фильмом, получившим «Оскара», стал «Война и мир» Сергея Бондарчука (1969 г.). Однако за много лет до этого, в 1943 г. и в разгар Второй мировой войны, статуэтку за лучший документальный фильм получили создатели «Разгрома немецких войск под Москвой».

Рассказывающая об этих событиях историческая драма «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого (известен по фильмам «Битва за Севастополь», «Черновик»), премьера которой в России состоялась 21 апреля, по итогам первого уикенда стала лидером отечественного кинопроката. С 21 по 24 апреля в кинотеатрах страны ее посмотрели, по данным отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика», почти 105 000 россиян, сборы составили 31,6 млн руб. Сейчас касса кинокартины составляет, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, почти 67 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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