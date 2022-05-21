«Санкционные» музыку, фильмы и товарные знаки разрешат использовать

«Санкционные» музыку, фильмы и товарные знаки разрешат использоватьЛицензионные платежи должны вноситься на рублевый счет зарубежного правообладателя
Российские власти планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, сейчас готовится соответствующий указ президента.
Согласно предлагаемым изменениям, российские юридические и физические лица, органы власти, учрежденные ими организации и т.д., имеющие лицензионные контракты с правообладателями из стран, которые ввели экономические и политические санкции, должны будут осуществлять платежи на специально созданный для этого рублевый счет в уполномоченном банке или банках России. Из-за спецоперации России на Украине о приостановке деятельности в России в марте объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount.
Такие платежи будут осуществляться даже за те объекты интеллектуальной собственности, использование которых на территории России запретили после начала спецоперации сами зарубежные правообладатели, уточняют собеседники «Ведомостей». Таким образом, поясняют собеседники «Ведомостей», обязательства российскими лицензиатами перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными.
Мера вводится, по словам собеседника «Ведомостей, знакомого с обсуждением инициативы, для того, чтобы с одной стороны дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам, промышленным производителям, торговым компаниям, в том числе, осуществляющим платежи, через организации по коллективному управлению правами использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров из недружественных стран.
«С другой – не нарушать права лицензиара из недружественных стран и тех правообладателей, которые поддержали введение санкций и ограничений в отношении России из-за спецоперации на Украине, и выплачивать им причитающиеся вознаграждения. С чем были сложности после отключения платежных систем и SWIFT», – добавил он.
Действовать такой порядок расчетов будет до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности, уточняет другой собеседник «Ведомостей». При этом забрать средства со счетов правообладатель сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Исключение будет делаться, как уточняют собеседники «Ведомостей», для платежей физлиц, если они используют результат интеллектуальной деятельности для личных нужд. К примеру, в случае покупки компьютерной игры или ПО и размер платежа при этом не превышает 100 000 руб.
Новый режим осуществления платежей по лицензионным контрактам не коснется также тех, кто ввозит в страну лекарственные средства, медицинские изделия, промышленную и сельскохозяйственную, пищевую продукцию. А также компании, которые используют интеллектуальную собственность для оказания услуг связи, разработки компьютерных программ, центров обработки данных.
Не будет распространяться данный механизм и на тех иностранных правообладателей, которые выполняют обязательства перед своими российскими партнерами.
Механизм расчетов в рублях через специальные счета через уполномоченный банк в России уже «обкатан» и действует для платежей по экспортным поставкам российского газа, напоминает директор «Центра правовой защиты интеллектуальной собственности» Владимир Энтин. Такая мера, как считает он, позволит нашим лицензиатам выполнять свои обязательства перед зарубежными правообладателями.
«Отключение платежных систем и SWIFT привели к тому, что наши лицензиары были лишены технической возможности проводить платежи. И эти меры били как по российским лицензиатам, так и по самим правообладателям, которые в какой-то степени были вынуждены действовать против своей экономической выгоды. Предлагаемый механизм «разошьет» такие ограничения. Теперь обязательства по расчетам перед правообладателем будут считаться выполненными во всех случаях, когда был произведен платеж на специальный рублевый счет в уполномоченный банк», – говорит Энтин.
По его словам, они будут считаться выполненными даже в тех случаях, когда правообладатель из недружественных стран запретил или ограничил использование объектов интеллектуальной собственности на территории России: «То есть этот указ, по сути, перечеркивает юридическую возможность блокировать использование результатов интеллектуальной собственности в нашей стране. И это распространяется, в том числе, в отношении ранее имевших место запретов и ограничений».
В первую очередь, очевидно, указ направлен на тех, кто имеет лицензии на контент – аудиовизуальные произведения (фильмы, сериалы), музыкальные произведения, иные произведения уверен Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР.
«Сегодня многие, кто работал с иностранцами, столкнулись из-за санкций, введенных в отношении нашей банковской системы, с проблемой перечисления денег за рубеж и невозможностью исполнения обязательств перед зарубежными правообладателями, – поясняет эксперт. – Но в полной мере это вряд ли решит проблему. Нужно дифференцировать: если говорить, например, об иностранных правообладателях, которые согласны с такой схемой, проблема снимается. Это же касается тех, у кого есть заключенные договоры или открытые оферты».
Но, по словам Журавлева, в случае, если правообладатель не согласен, фактически у него в дальнейшем могут возникнуть основания пойти в суд из-за невыполнения партнером обязательств как в рамках лицензионного договора так и без него: «Но тут, конечно, вопрос правоприменительной практики судами и как они будут трактовать действие этого указа. По иерархии законов указ ниже по силе чем ГК РФ. А ГК РФ говорит о безоговорочной необходимости защиты прав правообладателя».
Важно, чтобы в проект указа было включено условие о том, чтобы это касалось только случаев, когда имелись заключенные договоры или есть открытые оферты, резюмировал Журавлев.