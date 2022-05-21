Газета
Медиа

«Санкционные» музыку, фильмы и товарные знаки разрешат использовать

Лицензионные платежи должны вноситься на рублевый счет зарубежного правообладателя
Мария Истомина
В первую очередь указ направлен на тех, кто имеет  лицензии на контент – аудиовизуальные произведения (фильмы, сериалы) и музыкальные произведения / Максим Стулов / Ведомости

Российские власти планируют ввести временный порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с обсуждением инициативы. По их словам, сейчас готовится соответствующий указ президента. 

Согласно предлагаемым изменениям, российские юридические и физические лица, органы власти, учрежденные ими организации и т.д., имеющие лицензионные контракты с правообладателями из стран, которые ввели экономические и политические санкции, должны будут осуществлять платежи на специально созданный для этого рублевый счет в уполномоченном банке или банках России. Из-за спецоперации России на Украине о приостановке деятельности в России в марте объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе американские мейджоры Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount.

Такие платежи будут осуществляться даже за те объекты интеллектуальной собственности, использование которых на территории России запретили после начала спецоперации сами зарубежные правообладатели, уточняют собеседники «Ведомостей». Таким образом, поясняют собеседники «Ведомостей», обязательства российскими лицензиатами перед партнерами из недружественных стран будут считаться исполненными.

Мера вводится, по словам собеседника «Ведомостей, знакомого с обсуждением инициативы, для того, чтобы с одной стороны дать возможность театрам, кинотеатрам, видеосервисам, промышленным производителям, торговым компаниям, в том числе, осуществляющим платежи, через организации по коллективному управлению правами использовать объекты интеллектуальной собственности лицензиаров из недружественных стран. 

Фильмы, сериалы и музыку из недружественных стран легализуют через принудительную лицензию

Власти готовят изменения в законодательство, расширяющие сферу использования этого механизма

«С другой – не нарушать права лицензиара из недружественных стран и тех правообладателей, которые поддержали введение санкций и ограничений в отношении России из-за спецоперации на Украине, и выплачивать им причитающиеся вознаграждения. С чем были сложности после отключения платежных систем и SWIFT», – добавил он.

Действовать такой порядок расчетов будет до отмены санкций и запретов на использование объектов интеллектуальной собственности, уточняет другой собеседник «Ведомостей». При этом забрать средства со счетов правообладатель сможет только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. 

Исключение будет делаться, как уточняют собеседники «Ведомостей», для платежей физлиц, если они используют результат интеллектуальной деятельности для личных нужд. К примеру, в случае покупки компьютерной игры или ПО и размер платежа при этом не превышает 100 000 руб.

Новый режим осуществления платежей по лицензионным контрактам не коснется также тех, кто ввозит в страну лекарственные средства, медицинские изделия, промышленную и сельскохозяйственную, пищевую продукцию. А также компании, которые используют интеллектуальную собственность для оказания услуг связи, разработки компьютерных программ, центров обработки данных. 

Не будет распространяться данный механизм и на тех иностранных правообладателей, которые выполняют обязательства перед своими российскими партнерами.  

Механизм расчетов в рублях через специальные счета через уполномоченный банк в России уже «обкатан» и действует для платежей по экспортным поставкам российского газа, напоминает директор «Центра правовой защиты интеллектуальной собственности» Владимир Энтин. Такая мера, как считает он, позволит нашим лицензиатам выполнять свои обязательства перед зарубежными правообладателями.  

«Отключение платежных систем и SWIFT привели к тому, что наши лицензиары были лишены технической возможности проводить платежи. И эти меры били как по российским лицензиатам, так и по самим правообладателям, которые в какой-то степени были вынуждены действовать против своей экономической выгоды. Предлагаемый механизм «разошьет» такие ограничения. Теперь обязательства по расчетам перед правообладателем будут считаться выполненными во всех случаях, когда был произведен платеж на специальный рублевый счет в уполномоченный банк», – говорит Энтин.  

По его словам, они будут считаться выполненными даже в тех случаях, когда правообладатель из недружественных стран запретил или ограничил использование объектов интеллектуальной собственности на территории России: «То есть этот указ, по сути, перечеркивает юридическую возможность блокировать использование результатов интеллектуальной собственности в нашей стране. И это распространяется, в том числе, в отношении ранее имевших место запретов и ограничений». 

В первую очередь, очевидно, указ направлен на тех, кто имеет лицензии на контент – аудиовизуальные произведения (фильмы, сериалы), музыкальные произведения, иные произведения уверен Александр Журавлев, управляющий партнер юридической компании ЭБР.

Российские видеосервисы выступили против принудительной лицензии на контент

Эта мера приведет к легализации пиратства и чревата ущербом в десятки миллиардов рублей, утверждают они

«Сегодня многие, кто работал с иностранцами, столкнулись из-за санкций, введенных в отношении  нашей банковской системы, с проблемой перечисления денег за рубеж и невозможностью исполнения обязательств перед зарубежными правообладателями, – поясняет эксперт. – Но в полной мере это вряд ли решит проблему. Нужно дифференцировать: если говорить, например, об иностранных правообладателях, которые согласны с такой схемой, проблема снимается. Это же касается тех, у кого есть заключенные договоры или открытые оферты». 

Но, по словам Журавлева, в случае, если правообладатель не согласен, фактически у него в дальнейшем могут возникнуть основания пойти в суд из-за невыполнения партнером обязательств как в рамках лицензионного договора так и без него: «Но тут, конечно, вопрос правоприменительной практики судами и как они будут трактовать действие этого указа. По иерархии законов указ ниже по силе чем ГК РФ. А ГК РФ говорит о безоговорочной необходимости защиты прав правообладателя».

Важно, чтобы в проект указа было включено условие о том, чтобы это касалось только случаев, когда имелись заключенные договоры или есть открытые оферты, резюмировал Журавлев.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных