«Санкционные» музыку, фильмы и товарные знаки разрешат использовать

«Отключение платежных систем и SWIFT привели к тому, что наши лицензиары были лишены технической возможности проводить платежи. И эти меры били как по российским лицензиатам, так и по самим правообладателям, которые в какой-то степени были вынуждены действовать против своей экономической выгоды. Предлагаемый механизм «разошьет» такие ограничения. Теперь обязательства по расчетам перед правообладателем будут считаться выполненными во всех случаях, когда был произведен платеж на специальный рублевый счет в уполномоченный банк», – говорит Энтин.