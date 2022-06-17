Треть российских кинотеатров покажут нового «Бэтмена»

«У кинотеатров, как они говорят, была сложность с расчетами по контрактам. Связана она была с отключением платежных систем и SWIFT в России. Это было в некотором смысле препятствием: невыплата вознаграждения могла трактоваться как нарушение контрактных обязательств. Указ президента снял этот барьер. И если до 2 марта все документы для легального проката кинофильма и DSP кинотеатрами были получены, то с юридической и фактической точки вопросов тут больше быть не может», – резюмировал Энтин.