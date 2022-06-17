Треть российских кинотеатров покажут нового «Бэтмена»В марте Warner Bros. отменила выход этого фильма в России
В расписание российских кинотеатров вернулся фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, следует из данных афиш на сайтах кинотеатров и сервисов по продаже билетов. Управляющий партнер киносети «Синема 5» (№ 6 по количеству кинозалов в России, работает под брендами «Синема 5», Zoomcinema, «Киносфера», «Балтика», «Мадагаскар», «С9»), член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков сообщил «Ведомостям», что кинотеатры действительно начали показ «Бэтмена», но только те, у кого есть для это юридическая и техническая возможности.
«Всего таковых в общей сложности около трети от общего количества кинотеатров в стране. Это те кинотеатры и киносети, которые до 2 марта, когда Warner Bros. объявила о решении отменить премьеру «Бэтмена», имели на руках лицензионные контракты и успели заключить с российским офисом Universal Pictures (UPI, прокатывает в России фильмы Warner Bros. – «Ведомости») дополнительное соглашение. А также получили на свои серверы DSP (Digital Cinema Package, «цифровой кинопакет»)», – пояснил Воронков.
Минкультуры выдало прокатное удостоверение «Бэтмену» 25 февраля, следует из соответствующего реестра министерства, убедился корреспондент «Ведомостей». Картине была присвоена маркировка «16+». До последнего времени кинотеатры не выпускали в широкий прокат этот фильм из–за того, что не было понимания о том, как вести расчет с правообладателем за показ фильма, говорит член совета АВК. Указ президента от 27 мая, по его словам, который ввел новый порядок платежей для правообладателей из недружественных стран через спецсчет «О» в уполномоченном банке, снял этот вопрос.
«Мы направили Warner Bros. и в российский офис UPI запрос на открытие счета. Если не ответят, счет будет открыт на UPI, и туда будут перечисляться деньги за показ. Размер – в соответствии с условиями договора, то есть, как правило, 50% от кассовых сборов», – добавил Воронков.
«Ведомости» направили запрос Warner Bros. и в российский офис UPI.
В мировом прокате «Бэтмен» стартовал 1 марта. Мировые кассовые сборы фильма, по данным сайта boxofficemojo.com, составляют на сегодня $770,3 млн. Помимо Warner Bros. выпуск киноновинок в России с марта приостановили из-за специальной военной операции (СВО) на Украине и другие голливудские студии – Universal, Disney, Sony, Paramount.
Ситуация действительно уникальная: при прямом запрете правообладателя на показ фильма «Бэтмен» в России юридически данная треть кинотеатров действительно может его показывать без правовых для себя последствий, говорит директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин.
«У кинотеатров, как они говорят, была сложность с расчетами по контрактам. Связана она была с отключением платежных систем и SWIFT в России. Это было в некотором смысле препятствием: невыплата вознаграждения могла трактоваться как нарушение контрактных обязательств. Указ президента снял этот барьер. И если до 2 марта все документы для легального проката кинофильма и DSP кинотеатрами были получены, то с юридической и фактической точки вопросов тут больше быть не может», – резюмировал Энтин.