«Яндекс» покупает лицензию на использование технологической платформы Bookmate

«Яндекс» покупает лицензию на использование технологической платформы BookmateЭто может позволить «Яндексу» запустить собственный книжный сервис
«Яндекс» покупает права на использование технологической платформы сервиса цифровых книг Bookmate на территории СНГ, сообщили «Ведомостям» 30 июня в обеих компаниях.
Часть команды Bookmate перейдет в «Яндекс» и будет помогать внедрять разработки в инфраструктуру компании, а также развивать платформу, используя экспертизу «Яндекса», говорит генеральный директор Bookmate Андрей Баев. Представитель «Яндекса» заявил «Ведомостям», что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идет.
«Яндекс» уже владеет медиаактивами. Среди них онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (19% рынка видеосервисов в 2021 г., следует из данных «ТМТ Консалтинга»), музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» (занимал 51,6% рынка музыкального стриминга по итогам 2020 г., по данным J’son & Partners), сервис по продаже билетов «Яндекс.Афиша».
«Яндекс» давно планировал запуск собственного сервиса электронных книг и еще год назад вел переговоры с действующими сервисами о сделках M&A либо о приобретении лицензии на использование технологической платформы, говорят два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом этих переговоров.
У «Яндекса» уже есть опыт сотрудничества с «Литрес» и он оказался успешным, добавляет один из собеседников «Ведомостей». В мае 2021 г. пользователям умной колонки «Яндекса» с «Алисой» стали доступны покупка и прослушивание аудиокниг «Литрес» (около 140 000 единиц). Условия сотрудничества партнеры тогда не раскрывали.
Приобретая лицензию на использование технологической платформы Bookmate и привлекая часть команды сервиса, «Яндекс», возможно, планирует запуск собственного сервиса электронных книг, предполагает член правления Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Он объясняет, что для запуска сервиса этих составляющих достаточно, проводить сделку M&A необязательно. «У Bookmate хорошая экспертиза в построении специализированной книжной платформы, «Яндексу» лишь остается апдейдить существующую платформу под свои потребности и под свою бизнес-модель. Встроив, к примеру, новый сервис в экосистему «Яндекс.Плюс»», – поясняет эксперт.
В «Яндексе» планы по запуску собственного книжного сервиса не прокомментировали.
Bookmate основали в 2010 г. британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Тогда сервис стал частью российского холдинга Dream Industries (помимо Bookmate в него входили музыкальный сервис Zvooq и образовательное медиа Theory & Practice). В ноябре 2017 г. Bookmate купил 51% в независимом издательстве Individuum, а в декабре 2017 г. холдинг Dream Industries прекратил операционную деятельность. В 2020 г. компания Bookmate стала владельцем 65,5% в издательстве Popcorn Books.
В 2021 г. выручка российского юрлица компании ООО «Букмейт» увеличилась на 50% до 205,39 млн руб., чистый убыток снизился на 45% до 137 000 руб., следует из базы данных «СПАРК–Интерфакс». На данный момент российское юрлицо полностью принадлежит ирландской компании «Букмейт лимитед», указано там же.
Bookmate сотрудничает в России как с крупными издательскими группами, среди них, например, «Альпина» (более 1300 наименований на сервисе) и «Азбука-Аттикус» (около 1900 наименований), так и с независимыми издательствами, в том числе с Popcorn Books и Individuum (в них долями владеет ирландская «Букмейт лимитед»). Среди зарубежных партнеров Bookmate – HarperCollins, MacMillan, Egmont Books и др.
В январе 2020 г. Bookmate получил эксклюзивные права на электронные книги «ЭКСМО–АСТ», но уже в декабре того же года издательская группа в одностороннем порядке расторгла лицензионное соглашение «из-за качества отчетности сервиса перед правообладателями и лицензиарами». В результате Bookmate мог лишиться до 30 000 книг. Но часть книг издательской группы вернулась в каталог, убедился корреспондент «Ведомостей».
По словам Баева, доля компании на рынке цифровых книг по итогам 2021 г. составляет 10%. По оценке ГК «Литрес», Bookmate за указанный период занимал лишь 4% рынка, на саму ГК приходится около 66%, на платформы для самиздат-литературы (например, «Литнет» и Author Today) – порядка 20%, на Storytel – 7%.
Именно цифровые книги являются драйвером всей книжной индустрии в последние семь лет: по данным «ЭКСМО–АСТ», их продажи ежегодно увеличивались на 30-60%, а продажи бумажных книг – на 6–11% (кроме 2020 г., когда сегмент упал на 13%). В 2021 г. продажи цифровых книг, согласно оценке «ЭКСМО–АСТ», составили почти 10,9 млрд руб., или 11,5% из общего объема рынка в 95 млрд руб.
В 2022 г. темпы роста рынка замедлятся до 10%, его размер достигнет 11,5 млрд руб., прогнозируют аналитики журнала «Книжная индустрия». Ключевые причины – ограниченный формат работы Storytel (приостановил возможность оформить подписку для новых пользователей из России) и резкое сокращение продаж российских цифровых книг в зарубежных странах из-за трудностей с проведением платежей (ранее они составляли до 15% выручки), говорит главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина.