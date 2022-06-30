«Яндекс» покупает лицензию на использование технологической платформы Bookmate

Bookmate сотрудничает в России как с крупными издательскими группами, среди них, например, «Альпина» (более 1300 наименований на сервисе) и «Азбука-Аттикус» (около 1900 наименований), так и с независимыми издательствами, в том числе с Popcorn Books и Individuum (в них долями владеет ирландская «Букмейт лимитед»). Среди зарубежных партнеров Bookmate – HarperCollins, MacMillan, Egmont Books и др.