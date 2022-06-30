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«Яндекс» покупает лицензию на использование технологической платформы Bookmate

Это может позволить «Яндексу» запустить собственный книжный сервис
Дмитрий Игнатьев Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» покупает права на использование технологической платформы сервиса цифровых книг Bookmate на территории СНГ, сообщили «Ведомостям» 30 июня в обеих компаниях.

Часть команды Bookmate перейдет в «Яндекс» и будет помогать внедрять разработки в инфраструктуру компании, а также развивать платформу, используя экспертизу «Яндекса», говорит генеральный директор Bookmate Андрей Баев. Представитель «Яндекса» заявил «Ведомостям», что речь о покупке сервиса либо доли в его юрлице не идет.

«Яндекс» уже владеет медиаактивами. Среди них онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» (19% рынка видеосервисов в 2021 г., следует из данных «ТМТ Консалтинга»), музыкальный сервис «Яндекс.Музыка» (занимал 51,6% рынка музыкального стриминга по итогам 2020 г., по данным J’son & Partners), сервис по продаже билетов «Яндекс.Афиша».

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«Яндекс» давно планировал запуск собственного сервиса электронных книг и еще год назад вел переговоры с действующими сервисами о сделках M&A либо о приобретении лицензии на использование технологической платформы, говорят два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом этих переговоров.

У «Яндекса» уже есть опыт сотрудничества с «Литрес» и он оказался успешным, добавляет один из собеседников «Ведомостей». В мае 2021 г. пользователям умной колонки «Яндекса» с «Алисой» стали доступны покупка и прослушивание аудиокниг «Литрес» (около 140 000 единиц). Условия сотрудничества партнеры тогда не раскрывали.

Приобретая лицензию на использование технологической платформы Bookmate и привлекая часть команды сервиса, «Яндекс», возможно, планирует запуск собственного сервиса электронных книг, предполагает член правления Ассоциации защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. Он объясняет, что для запуска сервиса этих составляющих достаточно, проводить сделку M&A необязательно. «У Bookmate хорошая экспертиза в построении специализированной книжной платформы, «Яндексу» лишь остается апдейдить существующую платформу под свои потребности и под свою бизнес-модель. Встроив, к примеру, новый сервис в экосистему «Яндекс.Плюс»», – поясняет эксперт.

В «Яндексе» планы по запуску собственного книжного сервиса не прокомментировали.

Bookmate основали в 2010 г. британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Тогда сервис стал частью российского холдинга Dream Industries (помимо Bookmate в него входили музыкальный сервис Zvooq и образовательное медиа Theory & Practice). В ноябре 2017 г. Bookmate купил 51% в независимом издательстве Individuum, а в декабре 2017 г. холдинг Dream Industries прекратил операционную деятельность. В 2020 г. компания Bookmate стала владельцем 65,5% в издательстве Popcorn Books.

В 2021 г. выручка российского юрлица компании ООО «Букмейт» увеличилась на 50% до 205,39 млн руб., чистый убыток снизился на 45% до 137 000 руб., следует из базы данных «СПАРК–Интерфакс». На данный момент российское юрлицо полностью принадлежит ирландской компании «Букмейт лимитед», указано там же.

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Bookmate сотрудничает в России как с крупными издательскими группами, среди них, например, «Альпина» (более 1300 наименований на сервисе) и «Азбука-Аттикус» (около 1900 наименований), так и с независимыми издательствами, в том числе с Popcorn Books и Individuum (в них долями владеет ирландская «Букмейт лимитед»). Среди зарубежных партнеров Bookmate – HarperCollins, MacMillan, Egmont Books и др.

В январе 2020 г. Bookmate получил эксклюзивные права на электронные книги «ЭКСМО–АСТ», но уже в декабре того же года издательская группа в одностороннем порядке расторгла лицензионное соглашение «из-за качества отчетности сервиса перед правообладателями и лицензиарами». В результате Bookmate мог лишиться до 30 000 книг. Но часть книг издательской группы вернулась в каталог, убедился корреспондент «Ведомостей».

По словам Баева, доля компании на рынке цифровых книг по итогам 2021 г. составляет 10%. По оценке ГК «Литрес», Bookmate за указанный период занимал лишь 4% рынка, на саму ГК приходится около 66%, на платформы для самиздат-литературы (например, «Литнет» и Author Today) – порядка 20%, на Storytel – 7%.

Именно цифровые книги являются драйвером всей книжной индустрии в последние семь лет: по данным «ЭКСМО–АСТ», их продажи ежегодно увеличивались на 30-60%, а продажи бумажных книг – на 6–11% (кроме 2020 г., когда сегмент упал на 13%). В 2021 г. продажи цифровых книг, согласно оценке «ЭКСМО–АСТ», составили почти 10,9 млрд руб., или 11,5% из общего объема рынка в 95 млрд руб.

В 2022 г. темпы роста рынка замедлятся до 10%, его размер достигнет 11,5 млрд руб., прогнозируют аналитики журнала «Книжная индустрия». Ключевые причины – ограниченный формат работы Storytel (приостановил возможность оформить подписку для новых пользователей из России) и резкое сокращение продаж российских цифровых книг в зарубежных странах из-за трудностей с проведением платежей (ранее они составляли до 15% выручки), говорит главный редактор журнала «Книжная индустрия» Светлана Зорина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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