«Чебурашка» одержал победу над «Холопом»

Производственный бюджет «Чебурашки» составил 850 млн руб., 361 млн руб. — средства, выделенные Фондом кино на безвозвратной основе. Затраты на маркетинг создатели и прокатчик не раскрыли. Но, по словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с деталями выпуска в прокат «Чебурашки», его маркетинговый бюджет соответствует затратам прокатчиков на выпуск крупных релизов. А это, как уточняют они, порядка 100 млн руб., в некоторых случаях и больше.