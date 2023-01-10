«Чебурашка» одержал победу над «Холопом»Для этого киносказке про героя советской мультклассики потребовались рекордные девять дней
Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» к 9.15 мск 10 января достигли 3,082 245 млрд руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) государственного Фонда кино.
Таким образом, «Чебурашка» стал самым кассовым отечественным фильмом в истории, потеснив предыдущего лидера — приключенческую комедию о перевоспитании мажора «Холоп» Клима Шипенко (кассовые сборы – 3,082 031 млрд руб.; здесь и далее данные ЕАИС). Но на то, чтобы преодолеть планку в 3 млрд руб. у «Холопа», премьера которого состоялась в конце декабря 2019 г., ушло больше месяца.
Другим отечественным кинолентам пока не удалось преодолеть отметку в 3 млрд руб., максимально близка к ней была спортивная драма «Движение вверх» (вышла в прокат в конце декабря 2017 г., сборы – 2,95 млрд руб.).
Ограниченный показ «Чебурашки» стартовал 23 декабря 2022 г., но в широкий прокат по всей стране релиз вышел 1 января 2023 г. Его сборы в период 23 декабря по 1 января, составили 38,6 млн руб. Основную же кассу фильм собрал с 1 января. Всего семейная комедия сейчас демонстрируется, по данным ЕАИС, в 2092 российских кинотеатрах.
С первого дня широкого проката фильм выбился в лидеры и на протяжении всех новогодних каникул собирал 60-75% от ежедневного бокс-офиса, следует из данных ЕАИС. Пик посещений пришелся на 5 января, когда посмотреть эту комедию пришли 1,2 млн зрителей, а касса составила 396,5 млн руб.
Гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин прогнозирует, что итоговые кассовые сборы «Чебурашки» составят 4 млрд руб. и более, итоги первых девяти дней проката дают для этого все основания.
«Соберет ли «Чебурашка» 4 млрд руб. – пока вопрос. Но то, что он совершенно точно станет абсолютным лидером российского кинопроката, опередив первую часть «Аватара» (премьера состоялась в 2009 г., сборы — 3,5 млрд руб.), совершенно точно», – считает гендиректор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
Создатели «Чебурашки» — продюсерская компания Yellow, Black & White (YBW) совместно с киностудией «Союзмультфильм», видеосервисом Start при участии телеканалов «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) и СТС (входит в холдинг «Национальная медиа группа»). Прокатчик — «Централ Партнершип», которая выпускала в кинотеатрах и «Холопа».
YBW является и создателем «Холопа» (был снят также при участии «Россия 1») и успешной кинофраншизы «Последний богатырь» (совместно с российским офисом Disney). Режиссером «Чебурашки» стал Дмитрий Дьяченко, снявший все три части франшизы «Последний богатырь». Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а сам Чебурашка был создан при помощи компьютерной графики.
Производственный бюджет «Чебурашки» составил 850 млн руб., 361 млн руб. — средства, выделенные Фондом кино на безвозвратной основе. Затраты на маркетинг создатели и прокатчик не раскрыли. Но, по словам двух собеседников «Ведомостей», знакомых с деталями выпуска в прокат «Чебурашки», его маркетинговый бюджет соответствует затратам прокатчиков на выпуск крупных релизов. А это, как уточняют они, порядка 100 млн руб., в некоторых случаях и больше.
«Чебурашка» уже окупился в прокате: фильм считается таковым, если собрал кассу в 2-2,5 раза больше затрат на производство и выпуск (изготовление копий, маркетинг). Как правило, кинотеатры получают 50% кассовых сборов. 12–15% от оставшейся половины сборов (т. е. 6–7,5% от всей суммы) получает прокатчик, остальное достается создателям.
Успеху «Чебурашки» способствовал ряд факторов, ключевые среди них — бренд, то, фильм рассчитан на семейную аудиторию в широком смысле этого слова, кинопрокатный прайм-тайм, отсутствие Голливуда (с марта 2022 г. американские мейджоры перестали выпускать в российский прокат свои киноновинки. — «Ведомости»), а также широкая информационная поддержка и грамотная маркетинговая кампания, считает Васясин.
«Чебурашка — один их любимых персонажей отечественной анимации. И, безусловно, изначально именно он привлек аудиторию. Фильм качественно снят, у него отличный каст, практически сразу же по нему пошел хороший «сарафан» (отзывы. – «Ведомости»), и зритель пошел смотреть это кино. И его к этому активно сподвигали и федеральные каналы «Россия 1» и СТС», – пояснил Васясин.
По словам Верещагина, российский зритель всегда ходил на событийные фильмы – кинокартины с известными героями, грамотной маркетинговой кампанией, вышедшие в удачное время – независимо от того, российские это киноленты или зарубежные.
Кроме того, новогодние каникулы – это традиционное время, когда в кинотеатры приходит массовая аудитория, а не только «киноходящая», добавил Васясин. Как правило, за новогодние каникулы, по его словам, кинотеатры зарабатывают 6-7% своей годовой выручки.
Создатели и ставили себе задачу — сделать абсолютно семейное кино, которое объединило бы разные поколения, и это сработало, говорит генпродюсер Yellow, Black and White Эдуард Илоян: «Для детей это яркое, веселое приключение об очаровательном зверьке, а для взрослых билет в детство и возможность познакомить своих детей с любимым героем».
Для большого количества россиян, которые знают и любят Чебурашку, было очень важно, как с этим героем обойдутся создатели фильма, отмечает руководитель исследований Института кино НИУ ВШЭ Олег Иванов. В итоге, по его словам, заложенные в советском мультфильме такие важные общечеловеческие ценности, как доброта, сочувствие, дружба, которые вызывают у людей сильные эмоции, были перенесены в сценарий игровой адаптации. В результате фильм нашел отклик у современного зрителя, считает эксперт.
«Узнаваемость бренда также сыграла свою роль. Многие принимали решение пойти именно на «Чебурашку». И маркетинговое продвижение в данном случае играло, скорее, роль информирования, что кинолента уже в прокате», – резюмировал Иванов.