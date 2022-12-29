«Чебурашка»: ушам не верится

«Чебурашка»: ушам не веритсяВ новом фильме Дмитрия Дьяченко любимый герой детства противостоит нехорошему олигарху
Облачно, возможны апельсины. Проходящий смерч щедро обсыпал приморский городок тропическим урожаем из Латинской Америки, а с ним подбросил и неизвестного науке зверя. Прямо на порог затворника Гены (Сергей Гармаш – главный начальник российского кино; был и в «Движении вверх», и в «Проекте «Анна Николаевна»). Гена работает не крокодилом, а садовником в дендрарии. Там же он и живет – из подзорной трубы присматривая за семьей дочери Тани (Полина Максимова – звезда сериалов «Оффлайн» и «257 причин, чтобы жить»), которая видеть папу не хочет.
Гордый в своем одиночестве, Гена ушастому гостю не рад и пытается сдать его в зоопарк. Хотя кого он обманывает? Даже Генам нужен друг. Тем более всегда приятно дружить против общего врага. Эффектная бизнес-леди Римма (Елена Яковлева – главная мама российского кино; была и в «Экипаже», и в «Самом лучшем дне») хочет купить «ушастика» для внучки и заполучить Танин магазинчик шоколада. На звериный оскал капитализма друзья отвечают улыбкой. И скрытым сопротивлением.