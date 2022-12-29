«Чебурашка»: ушам не верится

Облачно, возможны апельсины. Проходящий смерч щедро обсыпал приморский городок тропическим урожаем из Латинской Америки, а с ним подбросил и неизвестного науке зверя. Прямо на порог затворника Гены (Сергей Гармаш – главный начальник российского кино; был и в «Движении вверх», и в «Проекте «Анна Николаевна»). Гена работает не крокодилом, а садовником в дендрарии. Там же он и живет – из подзорной трубы присматривая за семьей дочери Тани (Полина Максимова – звезда сериалов «Оффлайн» и «257 причин, чтобы жить»), которая видеть папу не хочет.