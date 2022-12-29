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«Чебурашка»: ушам не верится

В новом фильме Дмитрия Дьяченко любимый герой детства противостоит нехорошему олигарху
Николай Корнацкий , критик

Облачно, возможны апельсины. Проходящий смерч щедро обсыпал приморский городок тропическим урожаем из Латинской Америки, а с ним подбросил и неизвестного науке зверя. Прямо на порог затворника Гены (Сергей Гармаш – главный начальник российского кино; был и в «Движении вверх», и в «Проекте «Анна Николаевна»). Гена работает не крокодилом, а садовником в дендрарии. Там же он и живет – из подзорной трубы присматривая за семьей дочери Тани (Полина Максимова – звезда сериалов «Оффлайн» и «257 причин, чтобы жить»), которая видеть папу не хочет.

/Телеканал «РОССИЯ 1» / Союзмультфильм / Yellow, Black & White / Централ Партнершип

Гордый в своем одиночестве, Гена ушастому гостю не рад и пытается сдать его в зоопарк. Хотя кого он обманывает? Даже Генам нужен друг. Тем более всегда приятно дружить против общего врага. Эффектная бизнес-леди Римма (Елена Яковлева – главная мама российского кино; была и в «Экипаже», и в «Самом лучшем дне») хочет купить «ушастика» для внучки и заполучить Танин магазинчик шоколада. На звериный оскал капитализма друзья отвечают улыбкой. И скрытым сопротивлением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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