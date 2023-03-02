В 2022 году доходы популярных видеоблогеров упали

В 2022 году доходы популярных видеоблогеров упалиПричинами стали отключение монетизации на YouTube и уход из России западных рекламодателей
Совокупные рекламные доходы топ-10 российских видеоблогеров на YouTube по итогам 2022 г. снизились на 12,45%, или на 155,9 млн руб., почти до 1,1 млрд руб., следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА). В 2021 г. они составили 1,25 млрд руб., указано там же.
Исследование, как уточнил представитель АБА, проводилось на основе подсчета видимых интеграций в материалах блогеров. Скрытые виды рекламы, например продакт-плейсмент, не учитывались.
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