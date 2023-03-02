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В 2022 году доходы популярных видеоблогеров упали

Причинами стали отключение монетизации на YouTube и уход из России западных рекламодателей
Дмитрий Игнатьев
Наибольшее падение рекламных доходов по итогам 2022 г., по оценке АБА, было зафиксировано у Иды Галич / t.me/GALICH_onok

Совокупные рекламные доходы топ-10 российских видеоблогеров на YouTube по итогам 2022 г. снизились на 12,45%, или на 155,9 млн руб., почти до 1,1 млрд руб., следует из исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА). В 2021 г. они составили 1,25 млрд руб., указано там же.

Исследование, как уточнил представитель АБА, проводилось на основе подсчета видимых интеграций в материалах блогеров. Скрытые виды рекламы, например продакт-плейсмент, не учитывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных