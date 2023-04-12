НРА хочет предложить рынку оценивать ТВ-рекламу и в интернете

В марте 2023 г. АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России) впервые за историю российского рекламного рынка не раскрыла показатели телевизионного сегмента за прошедший год. Такое решение по итогам 2022 г. связано с кризисом и серьезным влиянием внеэкономических факторов на рекламную индустрию, пояснили тогда решение в ассоциации. После начала СВО многие западные компании полностью ушли из России (Apple, Coca-Cola, Ford, Ikea, Nokia и др.) или приостановили свои рекламные инвестиции (Pepsico, Mars, Nestle, Procter & Gamble и др.). Весь рекламный рынок по итогам 2022 г. без учета ТВ-сегмента, согласно данным АКАР, снизился на 2% к 2021 г. и составил 392 млрд руб. Объем рекламного интернет-сегмента сократился также на 2% до 324,9 млрд руб.