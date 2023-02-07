Стоимость телерекламы в 2023 году вырастет еще на 5-30%Ранее цены на этот год уже были повышены – на 20-30%
Стоимость телерекламы в августе - декабре 2023 г. вырастет на 5-30%, сообщил «Ведомостям» представитель рекламного агентства Starlink. Эту информацию также подтвердили в рекламных группах OMD OM Group, Media Direction Group, Group4Media, и «Игроник». В октябре 2022 г. расценки на ТВ-размещения на 2023 г. уже повышались, тогда рост составил 20-30%, писали «Ведомости».
В частности, рост цен на ТВ-рекламу во втором полугодии фиксируется на 11 федеральных каналах, следует из данных Starlink. Так, медиаинфляция на телеканалах «Первый канал», ТВ-3 и «Пятница» составит 5%, на «Рен-ТВ», «Че» и «Муз-ТВ» – 10%, на ТНТ, ТНТ-4 и СТС – 15%, на «Матч-ТВ» – 20%, а на «2x2» – 30%. На всех тематических телеканалах цены на рекламу увеличатся на 15%, также указано в данных Starlink. Аналогичные данные приводят и в Media Direction Group.
Повышение цен на ТВ-инвентарь связано с ростом спроса на него, сообщил «Ведомостям» представитель Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ). «Считалка» (расчет новых цен на ТВ-рекламу. – «Ведомости») традиционно выходит осенью, говорит представитель НРА. Но он уточнил, что корректировки цены на телерекламу в соответствии с сезонностью, заполненностью и спросом в течение года – характерная реакция на складывающиеся в конкретный момент времени обстоятельства. На текущий момент, как отмечает представитель НРА, абсолютное большинство рекламодателей заключили годовые сделки: инвентарь в эфире практически полностью раскуплен, в том числе и на август – декабрь 2023 г.
«С учетом того, что одной из задач НРА является сохранение баланса между всеми заинтересованными игроками, мы вынуждены применять инструмент повышения цены», – отметил представитель НРА.
По итогам января - ноября 2022 г. объем рынка ТВ-рекламы упал на 10-12% до 155,8–163 млрд руб., следует из данных OMD OM Group и Starlink. Весь рекламный рынок за этот период сократился на 12-13% до 446,5–470 млрд руб. Данных за весь 2022 г. пока нет.
Дополнительные наценки на ТВ-размещения в августе - декабре НРА вводит последние три года, говорит директор по закупкам на ТВ Starlink Яна Юнкина. Повышение цен из-за роста спроса на рекламный инвентарь увеличит для рекламодателей стоимость новых сделок, а также дополнительных размещений бюджетов по уже подтвержденным сделкам, считают представители Starlink, Media Direction Group и «Игроник».
Спрос на ТВ-инвентарь в августе - декабре 2023 г. в большей степени формируют крупные российские рекламодатели, отмечает директор по размещению рекламы на телевидении Media Direction Group Илья Куценко. Это, во-первых, те компании, которые стремятся занять долю ушедших с рынка зарубежных конкурентов, объясняет он: «А во-вторых, ритейлеры, которые сейчас активно продвигают представленные у них торговые марки».
Появление на ТВ новых брендов из России и других стран – это тренд 2022 г., который усилился в 2023 г., говорит и представитель НРА. Увеличивают свои бюджеты и рекламодатели таких крупнейших товарных категорий, как финансы, фарма, продукты питания, ритейл, телеком, e-commerce, добавляет он: «Товаропроизводители видят возможности в текущем времени заявить о своих товарах, построить знание, лояльность, занять и увеличить долю на рынке».
Также растет спрос на ТВ-инвентарь со стороны международных компаний, которые «размораживают» маркетинговую активность, говорит директор объединенного баинга группы «Игроник» Анастасия Сергеева.
Рост цен может привести к перераспределению маркетинговых бюджетов в другие медиаканалы, предполагает Куценко. Для небольших брендов рост цен сделает запуск рекламных кампаний на ТВ менее доступным, поясняет он, и от этого могут выиграть другие медиа, в первую очередь – наружная реклама и радио. Аналогичного мнения придерживается и Сергеева.