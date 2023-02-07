Стоимость телерекламы в 2023 году вырастет еще на 5-30%

Повышение цен на ТВ-инвентарь связано с ростом спроса на него, сообщил «Ведомостям» представитель Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ). «Считалка» (расчет новых цен на ТВ-рекламу. – «Ведомости») традиционно выходит осенью, говорит представитель НРА. Но он уточнил, что корректировки цены на телерекламу в соответствии с сезонностью, заполненностью и спросом в течение года – характерная реакция на складывающиеся в конкретный момент времени обстоятельства. На текущий момент, как отмечает представитель НРА, абсолютное большинство рекламодателей заключили годовые сделки: инвентарь в эфире практически полностью раскуплен, в том числе и на август – декабрь 2023 г.