Лидер рынка наружной рекламы Russ Outdoor купил одну из компаний «Игроника»Покупатель получит рекламный инвентарь на Рублевке и Новорижском шоссе
Основной владелец крупнейшего оператора наружной рекламы в России группы компаний Russ Outdoor – ООО «Стинн» – стало единственным владельцем ООО «Светотехническая компания», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее это юрлицо принадлежало президенту рекламной группы «Игроник» Никите Пипко и Оксане Гришиной, указано там же. Сумму сделки стороны не раскрыли.
ООО «Светотехническая компания» – одно из юрлиц «Игроника», ему принадлежали рекламные конструкции этой группы, уточнил представитель ГК. Выручка ООО по РСБУ в 2022 г. составила 3,53 млрд руб., а чистая прибыль – 427,3 млн руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». С 1 января 2023 г. «Игроник» передал свой наружный инвентарь под управление Russ Outdoor и начал закупать наружную рекламу через эту группу компаний.
Кому принадлежит Russ Outdoor
83% ООО «Русс Аутдор» (юрлицо Russ Outdoor) владеет ООО «Стинн», следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». 16% принадлежат ООО «Шушары холдинг», указано там же. Еще 1% – у ЗАО «Олимп». Все доли находятся в обременении у банка ВТБ. В свою очередь 70% ООО «Стинн», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежат Григорию Садояну, 30% – ООО «Резерв-А» (ее учредитель – АО «Олимпия», бенефициаром которого выступает Садоян). Обе доли также находятся в залоге, но у ООО «Шушары холдинг». Владельцем 99% в нем выступает ООО «БФ Прямые инвестиции», учредители которого скрыты.
В результате сделки Russ Outdoor стала собственником 224 рекламных конструкции (порядка 900 поверхностей) в Московской области, уточнил представитель «Игроника». Они расположены в том числе в Химках, Красногорском и Одинцовском районах, а также на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, добавил он.
По оценке источника в крупном операторе наружной рекламы, сумма сделки с учетом количества конструкций могла составить до 200 млн руб. Вероятно, показатели выручки ООО «Светотехническая компания» учитывают не только выручку от операторского бизнеса ГК «Игроник» (продажа инвентаря), но и объемы медиазакупок наружной рекламы ГК «Игроник» у сторонних операторов, продолжает он: «Скорее всего, основная часть выручки юрлица приходится именно на второе направление деятельности «Игроника».
Управление собственным инвентарем в наружной рекламе не входит в планы «Игроника», отмечает Пипко: «Сейчас мы концентрируемся на корпоративном медиакоммуникационном бизнесе». Сделка c «Игроником» укладывается в стратегию расширения бизнеса ГК Russ Outdoor, говорит ее представитель.
ГК Russ Outdoor – крупнейший оператор наружной рекламы в России. По данным исследовательской компании Admetrix, Russ Outdoor в марте 2023 г. владела и управляла 30 904 поверхностей в Москве и Московской области. В их число уже включены рекламные поверхности «Игроника», уточняют там же. В остальных городах России, доступных для мониторинга, ГК продает рекламу еще на 17 921 поверхностях, по оценке Admetrix. По данным самой Russ Outdoor, совокупное количество ее рекламных поверхностей сейчас составляет более 69 000.
ГК «Игроник» (включает в себя группы Strong Advertising, Progression Group, Mediaplus Group Russia и др.) совместно с рекламной группой АДВ занимают третью позицию в рейтинге рекламных групп Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru по объему медиазакупок (биллинга) в 2022 г. Общий объем биллинга двух участников рынка составил 43,3 млрд руб., указано в рейтинге. 100% АО «Группа компаний Игроник» (юрлицо ГК «Игроник») владеют граждане России, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Объем рекламного рынка в России в 2022 г. сократился на 2% к 2021 г. до 392 млрд руб., следует из данных АКАР. При этом сегмент наружной рекламы вырос на 6% до 47,6 млрд руб.
Для Russ Outdoor сделка логична, поскольку с 2022 г. ГК активно усиливает свое присутствие в Московской области, считает директор по закупкам наружной рекламы NMi Group Ирина Гусева. Кроме того, Russ Outdoor сможет расширить предложение своего инвентаря для премиальных клиентов, например на Рублево-Успенском и Новорижском шоссе, отмечает директор по закупкам наружной рекламы OMD OM Group Федор Лях.
По итогам 2023 г. рост сегмента наружной рекламы может составить до 10%, оценивают Гусева и трейдинг-директор по наружной рекламе группы Group4Media Ирина Шендрик. Ключевые факторы, которые будут влиять на динамику сегмента, – рост закупок социальной рекламы и востребованность инвентаря наружной рекламы у крупных рекламодателей в сегментах девелопмента, финансов, ритейла и e-com, резюмирует Гусева.