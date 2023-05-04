Лидер рынка наружной рекламы Russ Outdoor купил одну из компаний «Игроника»

ГК Russ Outdoor – крупнейший оператор наружной рекламы в России. По данным исследовательской компании Admetrix, Russ Outdoor в марте 2023 г. владела и управляла 30 904 поверхностей в Москве и Московской области. В их число уже включены рекламные поверхности «Игроника», уточняют там же. В остальных городах России, доступных для мониторинга, ГК продает рекламу еще на 17 921 поверхностях, по оценке Admetrix. По данным самой Russ Outdoor, совокупное количество ее рекламных поверхностей сейчас составляет более 69 000.