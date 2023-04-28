На рекламном рынке сменился лидер

На рекламном рынке сменился лидерОбщий объем медиазакупок рекламных агентств в 2022 году сократился на 11,5%
Рекламное агентство OMD Optimum Media (входит в OMD OM Group) стало лидером по объему медиазакупок по итогам 2022 г., следует из рейтинга медиаагентств Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и отраслевого издания Sostav.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»). А агентство Mera (до апреля 2023 г. – Carat; входит в рекламную группу Okkam), которое занимало первую строчку рейтинга с 2020 г., опустилось на вторую позицию, указано там же. На третьем месте – агентство Media Instinct (также входит в OMD OM Group).
При этом у OMD Optimum Media и Carat объем медиазакупок (биллинг) сократился на 5,4% до 29,6 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС) и на 8,9% до 29 млрд руб. соответственно. Биллинг агентства Media Instinct вырос на 8,1% до 28,1 млрд руб. На четвертой позиции – «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера»), объем медиазакупок которого увеличился на 22,9% до 24,7 млрд руб. На пятом месте – агентство SkyTecKnowlogy (до 2022 г. – SkyTEC): его биллинг вырос сразу на 60,4% до 20,6 млрд руб.
Сегменты ТВ и прессы оценивались на основе данных Mediascope, наружной рекламы – на основе данных Admetrix, интернета – на основе данных Digital Budget, Similarweb и оффлайн-биллингов рекламодателей. При расчетах биллинга в интернете, в сегменте наружной рекламы и на радио также учитывались результаты опроса медиаагентств.
Общий объем медиазакупок агентств (в рейтинг вошли 96 рекламных компаний) по итогам 2022 г. снизился к прошлому году на 11,5% до 376,27 млрд руб. Сегмент биллинга на ТВ составил 210,6 млрд руб., в интернете – 127,2 млрд руб., в наружной рекламе – 27,3 млрд руб., на радио – 8,1 млрд руб., в прессе – 2,9 млрд руб., указано в рейтинге АКАР и Sostav.ru.
Весь рекламный рынок России (без учета ТВ-сегмента) по итогам 2022 г. упал на 2% до 392 млрд руб., следует из данных АКАР. Сегмент рекламы в прессе сократился на 41% до 4,8 млрд руб., а сегмент интернет-рекламы – на 2% до 324,9 млрд руб. При этом сегменты радио и наружной рекламы наоборот выросли – на 5% до 14,7 млрд руб. и на 6% до 47,6 млрд руб. соответственно.
Показатели ТВ-сегмента АКАР не раскрыла впервые в истории. По оценке OMD OM Group, ТВ-сегмент 2022 г. сократился на 10–15% к 2021 г. и составил 168–178 млрд руб. По оценке Okkam, он достиг 167,7 млрд руб.
Агентство Mera в 2022 г. лишилось нескольких крупных зарубежных клиентов, среди них – американская корпорация Mondelez International (приостановила инвестиции в рекламные кампании) и французская компания Danone (объявила о том, что передаст контроль над бизнесом локальным собственникам), уточнили в Sostav.ru.
Снижение биллинга OMD Optimum Media связано с уходом международных брендов, прежде всего, PepsiCo, пояснила «Ведомостям» вице-президент по развитию OMD OM Group Ольга Барская. Ограничением активности международных рекламодателей объясняет сокращение объема медиазакупок агентства Mera и главный операционный директор Okkam Дарья Куркина.
«Разрыв между первым и вторым местом рейтинга выглядит косметическим и является следствием того, что нет возможности корректно оценить инвестиции в e-com», – также отметила Куркина.
После начала СВО многие крупные западные рекламодатели ушли из России (Apple, Coca-Cola, Ford, IKEA, Nokia, PepsiCo и др.) или приостановили свои рекламные инвестиции (Mars, Nestle, Mondelez International (производит, например, шоколад Alpen Gold, кофе Jacobs) и др.).
К факторам общего снижения биллинга агентств на рынке можно также отнести сокращение качественного рекламного инвентаря в интернете, считает гендиректор NMi Group Вероника Северная. В марте 2022 г. Роскомнадзор заблокировал соцсети Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России), а YouTube и Google Ads отключили свои рекламные инструменты в России.
Падение объема медиазакупок удалось сократить, благодаря увеличению рекламной активности российских («Альфа-Банк», «М.Видео», «Эльдорадо», «Спортмастер», «Магнит») и китайских брендов (Haier), поясняет Барская. То, что российские рекламодатели частично увеличили маркетинговые инвестиции, фиксирует и Северная.
По итогам 2023 г. российский рекламный рынок может вернуться на уровень 2021 г., считают Барская и управляющий директор SA Media Group Дмитрий Казаков. По оценке OMD OM Group, в 2023 г. рынок вырастет на 7%. В Okkam считают, что рынок увеличится на 7,6%.
Реклама «а-ля рюс»
В 2022 г. в России локализовались сразу несколько крупнейших российских рекламных групп, которые являлись частью глобальных компаний. Так, в апреле 2022 г. французский рекламный холдинг Publicis Groupe закрыл сделку по продаже 89% российских активов основателю агентства «Родная речь» Сергею Коптеву. После этого группа сменила название на «Родная речь». В мае британская рекламная группа WPP передала под управление локального менеджмента холдинг GroupM, который сменил бренд на Group4Media. В ноябре японская Dentsu Group заявила о подписании соглашения о передаче российских активов локальным партнерам – Олегу Полякову и Кириллу Матвееву. Тогда же, в ноябре, группа изменила свое название на Okkam.