На рекламном рынке сменился лидер

При этом у OMD Optimum Media и Carat объем медиазакупок (биллинг) сократился на 5,4% до 29,6 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС) и на 8,9% до 29 млрд руб. соответственно. Биллинг агентства Media Instinct вырос на 8,1% до 28,1 млрд руб. На четвертой позиции – «Сбермаркетинг» (входит в экосистему «Сбера»), объем медиазакупок которого увеличился на 22,9% до 24,7 млрд руб. На пятом месте – агентство SkyTecKnowlogy (до 2022 г. – SkyTEC): его биллинг вырос сразу на 60,4% до 20,6 млрд руб.