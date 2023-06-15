Объединенный видеосервис НМГ и «Ростелекома» будет работать под брендом Wink

Контролирующим акционером с долей 70% в СП – ООО «Рестрим Медиа» – станет «Ростелеком», НМГ получит 30%. В сделку также вошла «НМГ студия». НМГ передает в СП 50% студии и 100% онлайн-кинотеатра more.tv. «Ростелеком», в свою очередь, вносит в СП онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях.