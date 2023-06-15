Объединенный видеосервис НМГ и «Ростелекома» будет работать под брендом Wink

Объединенный видеосервис НМГ и «Ростелекома» будет работать под брендом WinkВ СП внесли more.tv, Wink и продакшн-компанию «НМГ студия»
«Национальная медиа группа» (НМГ, управляет телеканалами СТС, «Домашний», РЕН ТВ, «Пятый канал», владеет производителем контента «НМГ студия» и др.) и «Ростелеком» завершили объединение принадлежащих им видеосервисов more.tv и Wink в рамках СП. Документы по сделке подписали в четверг, 15 июня, в рамках ПМЭФ-2023 президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
Объединенный сервис будет работать под брендом Wink. Решение о том, кто возглавит объединенный видеосервис, будет принято после завершения всех юридических процедур, уточнил «Ведомостям» представитель НМГ.
Контролирующим акционером с долей 70% в СП – ООО «Рестрим Медиа» – станет «Ростелеком», НМГ получит 30%. В сделку также вошла «НМГ студия». НМГ передает в СП 50% студии и 100% онлайн-кинотеатра more.tv. «Ростелеком», в свою очередь, вносит в СП онлайн-кинотеатр Wink, включая единую платформу для работы в ОТТ- и IPTV-средах. До завершения интеграционных процедур подписчики продолжат пользоваться видеосервисами Wink и more.tv на действующих условиях.
НМГ и «Ростелеком» – давние партнеры. В 2018 г. компании создали совместное предприятие «Медиа-телеком», которое управляет платными каналами. Также партнеры совместно производили контент для своих видеосервисов – сериалы «The Телки», «Нулевые», «Надвое», «Аврора» и др.
Доля объединенного видеосервиса составит 16%. В 2022 г. Wink с долей рынка 11% впервые занял третью строчку среди крупнейших видеосервисов по выручке, доля more.tv составила 5%, следует из данных исследовательской компании «ТМТ консалтинг». Весь рынок видеосервисов (включая операторские онлайн-кинотеатры) за указанный период составил, по данным «ТМТ консалтинга», 67,8 млрд руб. У лидера рынка «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу») рыночная доля по выручке в 2022 г. составила 23%, на втором месте «Иви» с долей рынка 18%.
«СП сможет ускорить развитие объединенных активов, увеличить долю на стремительно растущем рынке », – отметил Осеевский.
«Многолетняя экспертиза НМГ как производителя успешного медиаконтента для разных сред смотрения позволит эффективно выстроить контентную стратегию нового игрока в интересах потребителей и рынка», — прокомментировала следку Баланова.
«НМГ студия» была запущена осенью 2018 г. для инвестиций в кино и сериалы. В декабре 2021 г. генпродюсером этой студии стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. В числе наиболее известных проектов студии – фильмы «Притяжение», «Вторжение», «Лед-2», сериалы «Чики», «Псих», Happy end.
Также НМГ напрямую или через свои активы («СТС медиа» и «НМГ студия») владеет долями в компании – производителе сериалов Art Pictures Vision и в производителе полнометражных фильмов Art Pictures Studio (совладелец обеих компаний – Бондарчук), в кинокомпании «Водород».