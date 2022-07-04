Видеосервисы more.tv и wink объединяются

Интеграционные процессы должны завершиться до конца 2022 г., уточнил «Ведомостям» представитель НМГ. По его словам, СП будет управлять совет директоров, в котором будут участвовать представители НМГ и «Ростелекома». Кандидатура гендиректора объединенного видеосервиса пока не определена, но она будет согласовываться обеими сторонами, уточнил представитель НМГ. Контентной стратегией будет управлять НМГ, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.