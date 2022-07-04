Видеосервисы more.tv и wink объединяются

Видеосервисы more.tv и wink объединяютсяОнлайн-кинотеатр будет работать под брендом wink и займет 12% рынка видеосервисов России
Владелец онлайн-кинотеатра more.tv медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ, управляет телеканалами СТС, «Домашний», владеет производителем контента «НМГ студия» и др.) и телекомоператор «Ростелеком», которому принадлежит видеосервис wink, заключили соглашение о намерениях по объединению своих видеосервисов, рассказали «Ведомостям» представители компаний. В совместном предприятии «Ростелеком» получит 70%, НМГ – 30%. Новый сервис будет работать под брендом wink. Принципы формирования СП, его бизнес-структуру определит интеграционный комитет, в который войдут представители обеих сторон. Финальные параметры сделки будут определены по итогам оценок бизнесов.
Интеграционные процессы должны завершиться до конца 2022 г., уточнил «Ведомостям» представитель НМГ. По его словам, СП будет управлять совет директоров, в котором будут участвовать представители НМГ и «Ростелекома». Кандидатура гендиректора объединенного видеосервиса пока не определена, но она будет согласовываться обеими сторонами, уточнил представитель НМГ. Контентной стратегией будет управлять НМГ, знает собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки.
Доля объединенного видеосервиса составит 12% рынка онлайн-кинотеатров России, оценивают в исследовательской компании «ТМТ консалтинг». В 2021 г. доля wink составила 7%, more.tv – 5%. Весь рынок видеосервисов (включая операторские онлайн-кинотеатры) за указанный период составил, по данным «ТМТ консалтинга», 53 млрд руб. У лидера — ivi — 21% рынка за указанный период, на втором месте — «Кинопоиск» (16%), на третьем — Okko (13%).
«Совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента как в IPTV, так и в ОТТ–среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента», – цитируется заявление президента «Ростелекома» Михаила Осеевского в официальном сообщении компаний. IPTV-бизнес также вошел в сделку, уточнил представитель НМГ.
Синергия производственных мощностей и экспертизы в создании медиаконтента НМГ и разных каналов цифровой дистрибуции позволит значимо усилить позиции обновленного онлайн-кинотеатра на высококонкурентном российском рынке, отметила, в свою очередь, гендиректор НМГ Светлана Баланова: «У НМГ и «Ростелекома» уже есть успешный опыт совместных проектов в медиабизнесе. Мы рады, что нашли возможность расширить наше партнерство в отношении других направлений бизнеса».
В 2018 г. НМГ и «Ростелеком» создали совместное предприятие «Медиа-телеком», которое управляет платными каналами. Также партнеры совместно производили контент для своих видеосервисов – сериалы «The Телки», «Нулевые». В линейке originals more.tv (оригинальные проекты платформы) вышли такие известные сериалы, как «Трудные подростки», «Чики», «Псих», Happy End, «Ваша честь», «Домашнее поле».
Объединение должно стать выгодным для обоих участников: в активе «Ростелекома» – 6,5 млн абонентов IPTV (76% рынка в денежном выражении, весь рынок IPTV в 2021 г. составил 38,1 млрд руб.), все более активно пользующихся видеосервисами, а more.tv – производитель собственного контента, востребованного зрителями, считает директор по проектам «ТМТ консалтинга» Елена Крылова.
«Сегодня быстрее растут видеосервисы, предлагающие пользователям качественный контент собственного производства, – именно этого недоставало «Ростелекому» для ускоренного развития сервиса wink», – резюмировала она.