В 2022 году видеосервисы заработали на продаже своих originals 5,1 млрд руб.

Видеосервисы впервые раскрыли выручку от лицензирования своих originals. Но ряд крупных онлайн-кинотеатров – Premier, Okko, Kion – данные по выручке этого направления не предоставили и поэтому пока эти цифры носят «иллюстративный» характер, отмечают авторы исследования. Весь рынок легальных видеосервисов, по данным J’son & Partners Consulting, в 2022 г. снизился на 12,9% до 86,25 млрд руб. Аналитики этой компании учитывают данные по выручке онлайн-кинотеатров (независимые и принадлежащие телекомоператорам или телеканалам), видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов.