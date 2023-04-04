В 2022 году видеосервисы заработали на продаже своих originals 5,1 млрд руб.Но выручку этого направления раскрыли не все онлайн-кинотеатры
В 2022 г. совокупная выручка онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv и «Смотрим» от продажи контента собственного производства (originals) на сторонние площадки составила 5,1 млрд руб., следует из данных исследования J’son & Partners Consulting.
Видеосервисы впервые раскрыли выручку от лицензирования своих originals. Но ряд крупных онлайн-кинотеатров – Premier, Okko, Kion – данные по выручке этого направления не предоставили и поэтому пока эти цифры носят «иллюстративный» характер, отмечают авторы исследования. Весь рынок легальных видеосервисов, по данным J’son & Partners Consulting, в 2022 г. снизился на 12,9% до 86,25 млрд руб. Аналитики этой компании учитывают данные по выручке онлайн-кинотеатров (независимые и принадлежащие телекомоператорам или телеканалам), видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов.