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В 2022 году видеосервисы заработали на продаже своих originals 5,1 млрд руб.

Но выручку этого направления раскрыли не все онлайн-кинотеатры
Мария Истомина
Максим Стулов / Ведомости

В 2022 г. совокупная выручка онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», «Иви», Start, more.tv и «Смотрим» от продажи контента собственного производства (originals) на сторонние площадки составила 5,1 млрд руб., следует из данных исследования J’son & Partners Consulting.

Видеосервисы впервые раскрыли выручку от лицензирования своих originals. Но ряд крупных онлайн-кинотеатров – Premier, Okko, Kion – данные по выручке этого направления не предоставили и поэтому пока эти цифры носят «иллюстративный» характер, отмечают авторы исследования. Весь рынок легальных видеосервисов, по данным J’son & Partners Consulting, в 2022 г. снизился на 12,9% до 86,25 млрд руб. Аналитики этой компании учитывают данные по выручке онлайн-кинотеатров (независимые и принадлежащие телекомоператорам или телеканалам), видеоплатформ социальных сетей, агрегаторов контента и инфосервисов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных