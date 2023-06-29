Впервые больше половины продаж популярных цифровых книг обеспечил самиздат

Сервис «Литрес» входит в одноименную группу компаний, которая также объединяет подписной сервис MyBook, «Литрес: Самиздат» и т. д. Группа «Литрес» – лидер рынка цифровых книг, по собственной оценке компании, ее доля в 2022 г. составила 68%. Весь рынок цифровых книг, по данным «Литрес», в прошлом году показал нулевую динамику и составил 11 млрд руб. Продажи самиздата в 2022 г. выросли на 10%, на них пришлось более 33% рынка.