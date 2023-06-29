Впервые больше половины продаж популярных цифровых книг обеспечил самиздат

Впервые больше половины продаж популярных цифровых книг обеспечил самиздатСамой продаваемой самиздатовской книгой стало любовное фэнтези
Впервые больше половины – 52% – продаж наиболее популярных цифровых книг обеспечил самиздат. Это следует из данных исследования «Литрес», который проанализировал топ-1000 бестселлеров электронных и аудиокниг, проданных на сервисе в период с 1 января по 16 июня 2023 г. («Ведомости» ознакомились с исследованием). За аналогичный период доковидного 2019 г. данный показатель составлял 18%, а в 2022 г. – 39%.
Сервис «Литрес» входит в одноименную группу компаний, которая также объединяет подписной сервис MyBook, «Литрес: Самиздат» и т. д. Группа «Литрес» – лидер рынка цифровых книг, по собственной оценке компании, ее доля в 2022 г. составила 68%. Весь рынок цифровых книг, по данным «Литрес», в прошлом году показал нулевую динамику и составил 11 млрд руб. Продажи самиздата в 2022 г. выросли на 10%, на них пришлось более 33% рынка.
Авторы самиздата лидируют и по плодовитости – по числу произведений одного писателя, попавших в топ-1000. Первое место принадлежит Максу Глебову – 26 книг. На втором месте по количеству упоминаний в рейтинге – Роман Прокофьев (24 произведения), на третьем – Андрей Васильев (20). Все трое работают в различных поджанрах фантастики и издавались на бумаге: Глебов и Прокофьев – в АСТ, Васильев – в «Альфа-книге».
Топ-5 бестселлеров самиздата возглавил роман в жанре любовного фэнтези Яси Недотроги и Анны Гавриловой «Любимая адептка его величества. Книга 2». Серия «Адептка» сегодня насчитывает четыре тома и рассказывает о современной девушке, которая попадает из нашей реальности в волшебный мир. Там она поступает в магическую академию и становится объектом любовного интереса короля.
Две книги Андрея Васильева – городское фэнтези «Край неба» и «Время выбора» – расположились соответственно на второй и четвертой строчках. Боевая фантастика Макса Глебова «Эхо орбитального удара» – на третьей позиции. Замыкает пятерку еще одно любовное фэнтези – «Школа чернокнижников. Абсолютный артефакт» Матильды Старр.
Именно взлетом популярности самиздата аналитики «Литрес» объясняют и укрепление позиций русскоязычных авторов в рейтинге – с 62% от общего числа книг в 2019 г. до 76% в 2023 г. Среди трендов аналитики «Литрес» отмечают, что фантастика – самый динамично растущий сегмент художественной литературы в топ-1000. За пять лет количество книг этого жанра выросло на 80% и теперь они занимают 17% топ-1000.
Несмотря на более скромные темпы прироста (35%), самым популярным в рейтинге жанром остается фэнтези – на него приходится более 25% продаж из топ-1000 цифровых книг в январе – июне 2023 г., следует из данных «Литрес». Доля любовных романов за указанный период составила 18%.
Самиздат уже является драйвером развития рынка цифровых книг, и в ближайшие годы именно он будет обеспечивать рост, говорил в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 г. совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В апреле Новиков купил 51% в сервисе самиздата «Литнет». Это долгосрочные инвестиции в поддержку национальных авторов, пояснял он тогда «Ведомостям».
Рост продаж категории digital-авторов превышает темпы роста рынка цифровых книг, констатирует и гендиректор ГК «Литрес» Сергей Анурьев. В 2023 г. сегмент самиздата, по его прогнозам, вырастет примерно на 37% до 5 млрд руб.
К числу популярных писателей, чья карьера стартовала с самиздата, кроме фантаста Макса Глебова, Новиков отнес авторов жанра young adult Медину Мирай, Асю Лавринович, Лию Стэффи, а также лауреата премий «НОС» и «Национальный бестселлер» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Лучшие из них, добившись успеха онлайн, далее издаются в бумаге, напомнил издатель.
«Один из очевидных плюсов самиздата – доля людей, которые пишут, значительно увеличилась. К примеру, только на платформе «Литрес: Самиздат» (входит в ГК «Литрес». – «Ведомости») сейчас суммарно около 35 000 авторов. Это количество на каком-то этапе перейдет в качество», – уверен Новиков.