Продажи цифровых книг в России по итогам 2022 года впервые не выросли

На динамику всего рынка повлияли такие факторы, как прекращение выпуска книжных новинок ряда популярных зарубежных авторов, рост стоимости книг на фоне снижения платежеспособности населения и т. д., добавил он. Как подчеркивает Новиков, рост стоимости книг – вынужденная для издателей мера: часть материалов – мелованная бумага, краски и др., используемые для печати книг, – традиционно импортировались из Европы. Но после начала СВО они попали в санкционный список Евросоюза и их ввоз в Россию был запрещен.