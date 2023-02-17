Продажи цифровых книг в России по итогам 2022 года впервые не выросли

Продажи цифровых книг в России по итогам 2022 года впервые не вырослиВесь книжный рынок вырос на 10% в деньгах и упал по количеству проданных экземпляров
Рынок цифровых книг в России в 2022 г. впервые показал нулевую динамику год к году, объем продаж сохранился на уровне 11 млрд руб., рассказал в интервью «Ведомостям» совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, сегмент аудиокниг даже снизился на 10%, а продажи электронных книг выросли всего на 5%.
Весь российский книжный рынок в денежном выражении с учетом цифровых книг и учебной литературы вырос в прошлом году на 10%, до 109 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ». При этом по количеству выпущенных экземпляров коммерческий рынок бумажных книг (без учета цифровых книг и учебной литературы) продемонстрировал падение на 7%. Это негативный сигнал: рынок рос только за счет увеличения цен на книги, а их реальное потребление снизилось, считает Новиков.
Цифровые книги традиционно выступают драйвером всего книжного рынка, ежегодные темпы роста их продаж превышали 30%. Так, в 2021 г. российский книжный рынок вырос на 18% до 99 млрд руб., а продажи цифровых книг – на 34%, до 11 млрд руб., следует из данных «Эксмо-АСТ» и «Литрес».
Среди ключевых причин, которые привели к нулевому росту рынка по итогам 2022 г., как отмечает Новиков, – прекращение работы в России ряда платежных систем и сервисов, уход с рынка шведского сервиса Storytel, а также рост пиратства. «Аудитория Storytel, как мы увидели, не перераспределилась между другими сервисами. С февраля 2022 г. трафик на пиратские ресурсы вырос на 20%», – говорит бизнесмен.
На динамику всего рынка повлияли такие факторы, как прекращение выпуска книжных новинок ряда популярных зарубежных авторов, рост стоимости книг на фоне снижения платежеспособности населения и т. д., добавил он. Как подчеркивает Новиков, рост стоимости книг – вынужденная для издателей мера: часть материалов – мелованная бумага, краски и др., используемые для печати книг, – традиционно импортировались из Европы. Но после начала СВО они попали в санкционный список Евросоюза и их ввоз в Россию был запрещен.
Альтернативные поставщики, как говорит совладелец «Эксмо-АСТ», нашлись, в том числе, в Китае. Но доставка материалов оттуда и расчеты в юанях увеличили затраты на логистику, полиграфию, и как следствие – себестоимость книг в 2022 г. выросла в среднем по рынку на 30%, резюмировал он.
Выручка группы компаний «Литрес» (входят одноименный сервис цифровых книг, подписной сервис MyBook, «Литрес: Самиздат» и т. д.; по собственной оценке, занимает 66% рынка цифровых книг) выросла на 7,6% по сравнению с 2021 г., рассказал «Ведомостям» представитель группы. Продажи электронных книг, как отметил он, выросли на 8%, аудиокниг – остались примерно на том же уровне.
Опрошенные «Ведомостями» участники рынка в целом согласились с оценкой книжного рынка «Эксмо-АСТ» по итогам 2022 г.
Среди ключевых факторов, оказавших влияние на его динамику, стоит выделить снижение покупательской активности и как следствие – переход на сберегательную модель потребления (книги для многих сейчас стали неприоритетным товаром), а также увеличение отпускной цены и отъезд определенной группы покупателей из России, говорит коммерческий директор издательской группы «Альпина» Ирина Кукушкина. Сейчас также сильно сократился сегмент больших бестселлеров, добавляет, в свою очередь, гендиректор «Рипол классик» Сергей Макаренков.
Книжный рынок вырос в 2022 г. на символические 2-5%, считает директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. Рост себестоимости производства книг, по его словам, является на сегодня самой главной проблемой книжного рынка: «Затраты на производство увеличиваются, цены на книги тоже. Но продолжать поднимать их невозможно, потому что покупательная способность не растет».
С конца февраля многие сервисы и ресурсы столкнулись с большими проблемами с проведением платежей пользователей, именно с этим главным образом связано отсутствие роста [сегмента] цифровых книг, уверена руководитель сервиса цифровых книг «Строки» (принадлежит МТС) Евгения Рыкалова и подтверждают в «Литресе».
«После запрета трансграничных платежей Visa и Mastercard перестали работать платежи у живущей в России аудитории в магазинах цифровых товаров App Store и Google Play, на долю которых приходилось до 60% доходов нашего B2C-направления. Также возникли проблемы с приемом зарубежных платежей», – резюмировал представитель «Литреса».